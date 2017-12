Crudo testimonio de una sobreviviente

Video: Quedó paralítica tras accidente y busca concientizar sobre el alcohol al volante

tiene 21 años, es oriunda de Villaguay y cursaba el segundo año del profesorado de Psicología.El sábado 21de octubre,, pero al regreso, tuvieron una la altura del kilómetro 53 de la Ruta 130.La joven iba como acompañante de un, el rodado se fue a la banquina y al encontrarse con una alcantarilla, la que le hizo de rampa para volar hasta 39 metros por el aire, cuando cayó de punta, dio varios tumbos hasta quedar completamente destrozado.Desde hace dos meses que permanece internada en la habitación 311 de Neurología, en el tercer piso del hospital San Martín de Paraná., reconoció su madre, Norma Zahuán, anteel programa que se emite por"Se quebró la columna, se le soltó la médula, le colapsó un pulmón y estuvo muy grave. Se quebró la clavícula, las costillas, tiene clavos en la muñeca y", lamentó la mujer.En la oportunidad, Fernanda envió un mensaje al joven de 24 años que, alcoholizado, conducía el auto en el que viajaba.", apuntó la joven al conductor del auto, la que según sus propias palabras, no sabe cuánto tiempo le tomará volver a su vida normal.Su mamá, en tanto, busca concientizar a los jóvenes, sobre todo por estas fechas en las que se intensifican las salidas por los festejos de fin de año."Acá a la vuelta hay un chico quebrado por un accidente de moto... ellos no tienen conciencia de lo que les puede pasar, tampoco piensan en sus familias, no tienen miedo.", encomendó.