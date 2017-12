Relatos Salvajes: Cansado de reclamar, arrojó materia fecal en la Municipalidad

Tras reiterados reclamos

Sin respuesta y denunciado

Cansado y sin antecedentes

Pareciera una escena de la película "Relatos Salvajes", pero no es así. Ocurrió en una ciudad entrerriana y ahora, hay una denuncia del Estado municipal contra el vecino que tomó la insólita y extrema decisión en la pequeña localidad de Villa Elisa.Pasado el mediodía del día miércoles, un vecino de inmediaciones que se domiciliaría en la zona de Plaza Moreno de la ciudad de Villa Elisa, tomó un balde colmado de materia fecal y lo arrojó en el ingreso del edificio municipal, más precisamente, en la puerta del Concejo Deliberante de esa localidad.La extrema protesta se dio luego de que el vecino, realizara reiterados reclamos en la Municipalidad para que la comuna solucionara un inconveniente por derrames cloacales frente a su casa. Incluso, minutos antes de volcar la materia fecal en el edificio municipal, el ofuscado vecino había realizado un último reclamo que nuevamente, no encontró respuesta por parte de las autoridades comunales.Tras la extrema decisión, las autoridades municipales si se abocaron a realizar el correspondiente aviso a la comisaría de la ciudad, por lo que los efectivos policiales se abocaron a la investigación de oficio en primera instancia y luego, la Municipalidad se ocupó de radicar la denuncia contra el vecino que no había obtenido respuesta y protagonizó el acto de vandalismo, publicóAlgunos empleados de la municipalidad fueron testigos del llamativo hecho cuando cumplían sus funciones diarias.El principal Carlos Meyer hizo declaraciones radiales para dar cuenta de lo sucedido. Al respecto, el funcionario policial señaló que "el vecino había realizado unos reclamos previos al municipio por un derrame cloacal que afectaba su domicilio, y como no tuvo respuesta por parte de la Municipalidad, este miércoles, arroja materia fecal en la puerta del Concejo Deliberante", explicó Meyer.Además, el comisario señaló que "personal del Municipio radicó la denuncia y la situación fue comunicada a Fiscalía con los datos aportados por los trabajadores sobre quién sería el autor del hecho", dijo y agregó: "este muchacho, había estado antes de las 13, haciendo nuevamente el reclamo por el problema y al no tener ninguna respuesta, se retiró y regresó minutos más tarde con el balde", explicó Meyer.Finalmente, el funcionario policial se refirió al autor del insólito hecho y aclaró que "no tenemos conocimiento, ni antecedentes de que sea una persona que haya protagonizado alguna situación violenta con anterioridad.