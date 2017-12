Recomendaciones para no enfermarse en verano por el acondicionador de aire

Las temperaturas extremas (sobre todo el frío) tienden a modificar no solo las condiciones de la inmunidad de las personas, sino también las del medioambiente y de los gérmenes.En invierno, la actividad cíclica de los virus es mayor. Éstos tienden a sobrevivir más en el ambiente y se dan las condiciones para que la transmisión sea mayor: ambientes cerrados, mayor hacinamiento, menos ventilación, entre otros.", comenzó afirmando el profesional.En este sentido aseveró: "Si la temperatura está en los 37º, afuera; y adentro de nuestra habitación acondicionamos a 19º, esta temperatura nos va a obligar a ponernos un abrigo. Al salir al exterior, puede hacernos muy mal".Al mismo tiempo indicó que "no hay que confundir la temperatura que uno pone en el termostato del aparato, que `tira` siempre el mismo frío. Lo que". Aconsejó que ""."El frío provoca disminución de las defensas y eso puede favorecer que algún virus respiratorio se disemine y provoque la enfermedad", dijo. Por ello, insistió,El profesional".Mencionó que con este calor intenso, en su labor profesional diaria, "no ha visto cuadros de virosis respiratoria".Aclaró que "los dolores de garganta no siempre tienen que ver con cuadros respiratorios" y ejemplificó: "cuando una persona ronca, cuando se despierta al día siguiente, lo más probables es que tenga la garganta seca, dolor de garganta, lo que se irá yendo durante el día. A la jornada siguiente, sucede lo mismo, y esta persona piensa que puede ser el acondicionador de aire o el ventilador, aunque en realidad es que estuvo roncando `como un león`"., detalló el médico.Larrateguy informó que "generalmente las infecciones respiratorias de garganta llegan en otoño e invierno.