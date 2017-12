Convocaron a una marcha contra el cáncer, a dos meses de la muerte de Antonella

Natalia Bazán, la mamá de Antonella González (la pequeña que falleció tras luchar durante más de un año contra la leucemia) convocó para una nueva marcha a realizarle el 6 de enero en Gualeguaychú; será cuando se cumplan dos meses de la muerte de la nena, y el mismo día del lanzamiento del Carnaval y en plena Fiesta del Pescado y el Vino."Ese sábado vamos a marchar pacíficamente, y no nos importa si es nuestra familia sola o toda la comunidad, pero vamos a salir. Nos vamos a reunir en Rocamora y 25 de Mayo y cruzaremos todo el centro. Ese día será la segunda fecha de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano y además comenzará el Carnaval del País, por lo que habrá mucha gente en la ciudad. Queremos que ese día los concejales sepan que no vamos a parar, y que no queremos que posterguen la sanción de la ordenanza del glifosato para marzo", argumentó la mujer anteSus declaraciones fueron en el marco de su presencia en el reclamo que encabezaron ayer en la plaza de la ciudad, un grupo de ambientalistas que exigieron a concejales, la sanción de medidas que frenen al cáncer en Gualeguaychú.En la oportunidad, Bazán fue recibida por el intendente Martín Piaggio, a quien le contó sobre su dolorosa experiencia y le solicitó que vaya por todo, no sólo por los agrotóxicos."Fue un encuentro muy bueno y emotivo. Y le pedí por favor que ayude en todo lo que pueda para terminar con toda la contaminación. Soy una mamá a la cual se le murió la hija de cáncer, y quiero saber cuáles son las causas que enferman a nuestros chicos. Le hablé más como padre que como intendente, porque acá estamos todos en la misma", relató ala mamá de Anto.Bazán recalcó como positivo que por lo menos se empiece con el tema de la fumigación, pero le pidió al intendente que vaya por más: "En Gualeguaychú no vamos a descansar hasta que este problema no esté solucionado. Va a llevar tiempo, y no solamente el asunto de la fumigación, sino todo lo demás, como el agua o el parque industrial", contó.La mujer no se anduvo con disimulos ni liviandades frente a Piaggio, y no dudó en mostrarle fotos de Anto en sus últimos momentos para que vea con sus propios ojos el efecto devastador del cáncer: "Él la conoció y siempre la vio de otra manera: alegre, cantando, luchando. Pero durante nuestro encuentro la vio por primera vez en las condiciones que estaba cuando murió, y por supuesto que al intendente le dolió ver a Antonella así".