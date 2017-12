El verano "se vive a pleno" en el balneario de Valle María

Los fines de semana "se llena" el balneario. El resto de los días, "concurren muchas familias", se indicó aAntonio es guardavidas en el balneario. Desde hace 17 años realiza esta actividad y en la localidad de Valle María "es la primera vez". Indicó que se abocó a esta tarea "primero porque "me permite mantenerme en forma y además me gusta. La gente es muy respetuosa, acata las normas del lugar, se portan `de diez`".Al mismo tiempo, recordó que "está prohibido cruzarse más allá del boyado, ya que a un metro de ahí, se va a pique. No hay que confiarse del rio. Además les decimos a los padres que no pierdan de vista a sus niños. Hay zonas no habilitadas, que se usan para para la pesca"."Pueden estar cómodos; vengan que la van a pasar muy bien", dijo el guardavidas.En el lugar hay para esta temporada ocho guardavidas y tres aspirantes que trabajan en los 300 metros de playa del balneario.En el lugar se han hecho reformas y se siguen realizando mejoras.Quiénes disfrutaban el río este miércoles mencionaron que hay "dos sectores" en el balneario, "uno para que disfruten los niños con sus familias y otro para los jóvenes".