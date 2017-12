Pide que su obra social le cubra la prótesis de rodilla: "No aguanto más", dijo

Hilda vive en Valle María y. El problema es queEn diálogo con, contó que "camino mal y me arruiné las rodillas. En 2012 me hicieron un trasplante en la rodilla derecha. Ese fue un año de luchas, de peleas, de llanto hasta que conseguí que me operaran. Inmediatamente el médico me informó que me iba a tener que operar la otra rodilla también. Por no querer pasar las humillaciones que recibimos por parte de la obra social, esperé y esperé, pero ya no aguanto más y necesito operarme".Por su parte, Mario, su esposo, explicó que ". Toma medicación para aliviarse. Tiene que hacer rehabilitación y la rodilla no se lo permite, solo puede estar un poco en la pileta. Para vivir dignamente y pelearle a la enfermedad, se toma una pastilla para que se ablanden los tendones y estar más blanda corporalmente. El resto es kinesiología, pero no puede hacer por la rodilla".Para operarse necesita de una prótesis internacional, ya que una junta médica determinó que una nacional no le sirve para su enfermedad. "", agregó.Además, manifestó que "tenemos que pasar por estas cosas cuando toda la vida aportamos a una mutual. Llegamos a la vejez y nos tienen como trapos viejos".En tanto, el abogado, Nicolás, señaló que "consideramos que se están violando los derechos constitucionales reconocidos a Hilda, como es una prestación médica integral. Hicimos una nota solicitándole a la obra social las prestaciones exigidas por el médico Gómez. Como no respondieron, iniciamos una acción de amparo. El juez de primera instancia, Leandro Ríos, nos hizo lugar y condenó a Ospa Vial a brindar la prótesis de rodilla izquierda y la cirugía".La obra social apeló y la Cámara Federal de Apelaciones le rechazó el amparo, indicándoles que cumplan con la sentencia. ". Tendremos una reunión con el juez. Nosotros vamos a seguir avanzando hasta lograr que a ella la operen.".