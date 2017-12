Instagram lanzará la función más temida: Alerta de captura de pantalla

#Instagram va a comenzar a avisar a los usuarios si sacaste una captura de la Story (vía @jetison) pic.twitter.com/5ix3atpGWq — Tomles (@Tomles) 23 de diciembre de 2017

Cómo evitarlo

Durante 2017, Instagram realizó muchos cambios en su plataforma, que cada vez tiene más elementos en común con Snapchat. Por ejemplo, cambió su logo e interfaz, e introdujo las historias (Stories), entre otras cosas. Pero ahora llegó lo más temido por todos: avisará a los usuarios cuando alguien tome una captura de pantalla de sus Insta Stories. En 2018 estará disponible para todos.La noticia se conoció gracias a varias personas que advirtieron a sus seguidores a través de Twitter. Uno de los casos fue el de Martín, en Argentina, quien compartió el mensaje que le apareció en Instagram: "Notificación de captura de pantalla. La próxima vez que quieras hacer una captura de pantalla de una historia, la persona que subió la imagen será notificada".Travis, otro usuario, publicó un tuit con la notificación que le llegó al celular (aparentemente alguien hizo una captura de una de sus historias) y dijo: "Instagram ahora notifica si alguien toma una captura de pantalla. Tené cuidado @@silverbtf"Esta función aún no se actualizó en todos los celulares, pero se espera que así sea de cara a 2018.Hecha ley, hecha la trampa. Si bien Instagram ya no nos permitirá fisgonear tranquilamente, hay dos opciones para hacer captura de las Insta Stories sin que el otro se entere.Si se hace desde la computadora, la notificación no le llegará a la otra persona, ya que sólo avisará cuando lo hagamos con el celular. Además, también está la opción de sacarle una foto al teléfono con otro dispositivo o filmar todas las historias, con algún programa que graba todo lo que se ve en pantalla.