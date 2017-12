Cuánto costará veranear en Paraná: Precios y promociones para ingreso a piletas

Con la llegada del verano, pasar el día en la pileta es el pasatiempo más elegido por los paranaenses. Elonce.com hizo un sondeo por los clubes y camping de la ciudad a los fines de conocer precios y promociones para aquellos que opten por veranear en la capital entrerriana.En, el derecho de pileta para socios hasta el mes de marzo cuesta 850 pesos de contado o bien puede abonarse 940 pesos con tarjeta y en tres cuotas. Mientras que para dos personas, vale 1620 pesos de contado o 1780 pesos con tarjeta y en tres cuotas; para tres, es de 2340 pesos de contado o 2580 pesos con tarjeta y en tres cuotas; para un grupo familiar de cuatro integrantes, el derecho a pileta asciende a 3350 pesos de contado o 3550 pesos con tarjeta y en tres cuotas; y para cinco personas, 3600 pesos de contado o 3957 pesos abonando con tarjeta y en tres cuotas.Para jubilados, el costo por la temporada es de 585 pesos de contado o de 650 pesos con tarjeta y en tres cuotas.Los socios con la cuota al día y que no abonaron el derecho a pileta, pagan de lunes a viernes, 100 pesos; y los días sábados, domingos y feriados, 130 pesos.En tanto, los visitantes que deseen pasar el día, deberán abonar de lunes a viernes, 150 pesos; y los días sábados, domingos y feriados, 200 pesos.Además, la entidad deportiva ofrece una chequera para visitantes no socios por diez días, a 1300 pesos.En tanto, el, cobra por día a los visitantes, 140 pesos. Mientras que los socios, deben pagar 70 pesos el día, 700 pesos el mes o el derecho de pileta durante toda la temporada hasta marzo, 750 pesos.En, los visitantes pagan 100 pesos y los socios 60. Y el Club Recreativo, a los no socios les cobra 150 pesos, mientras que a los socios, 90 pesos.El, a sus socios les cobra 80 pesos el pase y éstos pueden hacer uso, además de la pileta, del comedor, la cantina y los quinchos de lunes a lunes y en horario extendido de 8 a 22hs. Mientras que los visitantes, deben abonar 100 pesos el día. Además, la entidad deportiva ofrece una cuponera con siete bauchers para socios a 400 pesos y tiene uno regalo (son sin vencimiento) y para los no socios, cuesta 500 pesos y también ofrece uno de regalo. Los tickets pueden tramitarse en la secretaría del club de lunes a viernes de 8 a 20hs y los días sábado 8 a 12hs.En el, el derecho a pileta mensual para socios es de 400 pesos y para la temporada asciende a 1500 pesos de lunes y lunes de 9 a 21hs. En tanto que los visitantes (tienen que asistir con un socio) abonan 100 pesos de ingreso a las instalaciones desde los 7 años y para hacer uso de la pileta, los menores pagan 100 pesos y 170 los mayores., ubicado sobre Avenida de Las Américas 5200, el ingreso a la sede y hacer uso de las piletas para los socios, de lunes a viernes, es de 70 pesos; mientras que los sábados y domingos, 90 pesos.En tanto que los visitantes que deseen pasar el día en el complejo y sus piletas, deberán abonar 190 pesos. Y los días sábados, domingos y feriados, 220 pesos.En el, ubicado sobre Gobernador Crespo y Alte. Brown, pasar el día vale 130 pesos y los menores de 3 años no pagan. Además se puede acceder a un bono 2000 pesos que vale para toda la temporada hasta el 5 de marzo.Desde elinformaron que pasar el día en el espacio emplazado sobre Augusto Bravard 276, vale 150 pesos y los menores de 3 a 15 años abonan la mitad. Además, la entidad ofrece planes de temporada hasta marzo y por persona a 3000 pesos y para la familia, dependiendo de la cantidad de integrantes, desde 4500 hasta 6000 pesos.El Open abre sus puertas de 10 a 20hs y en el lugar se ofrecen reposeras, sombrillas, servicio de bar, alquiler de toallas y cancha de paddle; así también, pueden contratarse excursiones como paseos en lancha, zafarís fotográficos, city tour y travesías por el río en kayak.En el, el día de pileta cuesta $600 por persona y se pueden disponer de las instalaciones de El Plumazo, Plumin, la sede y el Golf. Y a los visitantes se les ofrece un paquete de 30 días a 6000 pesos, los 15 días a 3600 o cinco días, 1920 pesos.El derecho de pileta para socios es de 2175 durante todo el año.En el, el derecho a pileta hasta el 28 de febrero, los socios con antigüedad y menores pagan 600 pesos y los mayores, 80. A los socios nuevos, se les cobra 800 pesos a los menores y 1000 a los mayores.Mientras que hasta el 15 de noviembre, los socios con antigüedad abonan 1250 pesos, y los socios nuevos 1500 pesos.Aquellos que solo deseen pasar el día, siendo socios pagan 100 pesos y los visitantes, 150.Así también, la capital entrerriana cuenta con el camping y complejo de piletas La Toma, donde la entrada por persona es de $10. Además del Complejo Municipal El Sol (situado en calle Santos Vega y Cura Brochero) y el Centro Deportivo Municipal "Raúl Ricardo Alfonsín" (Juan Barbagelata y Victorio Camerano) donde el ingreso es libre y gratuito.