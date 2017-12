Polémica: Clausuraron una fiesta que organizó la hija de un comisario

Una fiesta clandestina organizada por la hija de un comisario en la localidad mendocina de Tunuyán, generó cierta polémica hacia el interior de la fuerza policial.

El evento iba a tener lugar en un predio del distrito de Colonia Las Rosas, pero fue clausurado el viernes pasado porque sus promotores no habían gestionado los permisos ni la habilitación correspondiente.



La celebración estaba planeada para el viernes pasado, en una casa finca que se encuentra en la calle Bascuñán y Quintana, de Colonia Las Rosas.

Denuncias realizadas por vía telefónica fueron las que alertaron sobre la situación. Pasada las 23.30, inspectores del programa provincial de Diversión Nocturna y del municipio de Tunuyán llegaron al lugar y constataron que los organizadores no tenían los permisos ni documentos correspondientes, publicó Los Andes. Allí, se enteraron que al frente de la organización estaba la hija del comisario.



Desde el Ministerio de Seguridad hicieron hincapié en que la joven que cometió la irregularidad es mayor de edad y que la fiesta "nunca se concretó, porque fue clausurada antes de empezar".

Ésta fue una de las cinco fiestas clandestinas clausuradas el pasado fin de semana por las autoridades de Diversión Nocturna por no cumplir con la normativa.

"Se realizaron controles exhaustivos y se anularon eventos sin importar si eran de familiares o empresarios", destacaron fuentes de esta área provincial. También señalaron que "en los siete eventos masivos habilitados, no se produjeron accidentes ni incidentes".