WhatsApp dejará de funcionar en dos plataformas móviles

Las personas que cuenten con celulares cuyas plataformas sean BlackBerry OS, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0 no podrán crear cuentas nuevas ni verificar una ya existente en WhatsApp a partir del 1 de enero de 2018, aunque sí estarán habilitados a seguir con el uso del servicio de mensajería de forma limitada.



La aplicación de chat, que supera los 2.000 millones de usuarios y es propiedad de Facebook, reveló en su sitio oficial las versiones de los sistemas operativos móviles que contarán con actualizaciones el próximo año.



En las plataformas móviles BlackBerry OS y BlackBerry 10, así como en Windows Phone 8.0 (y anteriores), no se podrán crear cuentas nuevas ni volver a verificar una ya existente desde el 1 de enero de 2018.



Sin embargo, sí se podrá seguir con el uso de WhatsApp con la salvedad de que algunas funciones podrían dejar de funcionar al tener en cuenta que esa compañía ya no desarrolla funcionalidades para esas versiones.



Para aquellos que cuenten con Nokia S40, las opciones de dar de alta nuevas cuentas o re-verificar existentes continuará hasta el 31 de diciembre de 2018, mientras que la posibilidad se extenderá hasta el 1 de febrero de 2020 para las versiones del sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores.



Por otra parte, WhatsApp recordó cuáles plataformas ya no son compatibles con su servicio: versiones de sistema operativo de Android anteriores a 2.3.3; Windows Phone 7; iOS 3GS/iOS 6; y Nokia Symbian S60.