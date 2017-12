Productores hortícolas regalarán 20 mil kilos de verduras a jubilados

La Unión de Trabajadores de la Tierra explicó que se tomó la decisión de hacer la convocatoria frente al Parlamento porque allí "se votó en contra de los jubilados" y es donde "no se avanza con la ley de acceso a la tierra".



"Donamos no porque nos sobre, sino porque creemos en la solidaridad entre el pueblo", manifestó la Unión en su cuenta de Facebook al anunciar el "verdurazo".



Al respecto, sostuvo que "este fin de año llega con malas noticias para los de abajo".



Resaltó que "la aprobación de la reforma previsional le quita parte del aumento a jubilados, a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los veteranos de Malvinas".



Dijo con "la reducción de las retenciones a la exportación de soja, el Gobierno pactó con el agronegocio una reducción del 6% en las retenciones para el 2018, lo que equivale a más de $1.000 millones de dolares menos de recaudación para el Estado".



"Siendo así una transferencia directa para las economías mas concentradas, en detrimento del sector de la agricultura familiar", expresaron los productores hortícolas.



También precisaron que "desde hace dos años venimos reclamando, por distintos medios, que el Gobierno tiene una clara decisión de vaciar de políticas el sector de los pequeños productores".



Además aseguraron que "las economías regionales atravesamos una gran crisis: aumentan los costos de producción, abren las importaciones generando una competencia desleal con nuestros productos que no podemos sostener".



"Se paralizan las políticas públicas para el sector como la inscripción al Renaf y Monotributo Social Agropecuario, aumentan sistemáticamente los alquileres, no brindan ninguna respuesta a las contingencias climáticas que atravesamos en estos años", determinaron.



Por otra parte, afirmaron que "el Gobierno tampoco dio ninguna señal de querer avanzar en las problemáticas estructurales históricas, como la imposibilidad del acceso a la tierra propia y la enorme diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor diariamente".



La UTT, el 23 de diciembre del año pasado protagonizó un "verdurazo" en el porteño barrio de Constitución al regalar 15 mil kilos de hortalizas en la esquina de Brasil y Hornos, como protesta ante la falta de rentabilidad en el sector.