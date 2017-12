Desesperado pedido de una mamá: "En tus venas puede estar la vida de mi hijo"

Pedido desesperado

Santino Leuze, de 6 años, de Gualeguaychú, comenzó a tener fiebre alta y se determinó que tenía muy pocos glóbulos blancos. Primero fue derivado al Hospital San Roque de Paraná, desde donde hace casi un mes fue trasladado al Hospital Garrahan. Se determinó que su médula no producía leucocitos."En el Garrahan le practicaron una cirugía por una infección intestinal, producto quizá de la cantidad de antibióticos que recibe dado que no posee defensas", contó su tía, Valeria Leuze a. Santino se alimenta por una sonda gástrica y su estado es crítico.El niño aguarda la transfusión de glóbulos blancos y por eso es "muy importante que se presenten dadores de sangre que tienen que reunir condiciones muy especiales", afirmó su tía.Desde la ONG Donar en Vida oficial, su presidente Susana Olivera, contó que "la donación de glóbulos blancos, es decir granulocitos, es muy similar a la de médula ósea, por eso la persona que sea donante, más allá de ser Grupo 0, Factor RH Positivo o negativo, debe tener venas fuertes. El proceso no es doloroso, solo lleva tiempo y otros requisitos que nosotros nos encargamos de contarle a la gente a través de la página, por privado o bien a través del Whatsapp 3446-640076. Nada complicado, solo estar sano y disponer de un poco más de tiempo. La combi que sale este miércoles ya está completa, pero seguimos anotando suplentes, porque pueden necesitarse más o puede pasar que alguno de los que vaya no sirva por el tema de las venas por ejemplo", contó Susana.Mientras tanto desde la escuela Rocamora a la que Santino concurría hasta hace poco más de dos meses, su directora Rocío, junto a docentes, padres y compañeritos, se instalarán este miércoles desde las 8 de la mañana hasta el mediodía en 25 de Mayo y Rocamora de Gualeguaychú, para realizar una colecta y ayudar a la familia que se encuentra en el Garrahan. Cada viaje de donantes que se ha llevado desde Gualeguaychú de manera particular, cuesta unos 1.000 pesos, lo que significa un alto costo para la familia, además de los otros gastos que estar fuera de la ciudad implica.Yanela Moreira, mamá de Santino, hizo un desesperado llamado a través de Facebook donde explicó que. Las donaciones son de lunes a sábados de 7:00 a 9:00 EN AYUNAS. En hemoterapia del Hospital Garrahan 15 de noviembre 1881 casi Pichincha. A nombre de Santino Leuze.", concluyó.