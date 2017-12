Cinco buques siguen buscando al submarino Ara San Juan

Las malas condiciones meteorológicas registradas en la zona este lunes impidieron que avanzara la investigación de un contacto detectado ayer a 814 metros de profundidad y de otros dos que se sumaron en las últimas horas, a 700 y 500 metros de profundidad.

En un nuevo parte difundido este mediodía, la Armada Argentina precisó que en la búsqueda del submarino se encuentran actualmente el destructor ARA Sarandí, los avisos ARA Puerto Argentino e Islas Malvinas con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso Panther Plus a bordo.



También se encuentran en operatividad los buques oceanográficos Atlantis de los Estados Unidos de América y el Yantar de la Federación Rusa.

La Armada informó que el aviso ARA Islas Malvinas "no ha podido investigar ayer los contactos detectados por el destructor ARA Sarandí a 814, 500 y 700 metros debido a las condiciones meteorológicas adversas".



El informe indica que el buque oceanográfico Atlantis "ha inspeccionado un contacto de oportunidad, en su área de búsqueda, no relacionado con el submarino ARA San Juan".

"Respecto de la situación meteorológica, se esperan vientos de 20 a 25 nudos del sector oeste, en disminución rotando al sur con olas de 1,8 metros, facilitando la inspección de los contactos previstos", agrega el informe.



En el parte de ayer, la Armada indicó que esperaba "vientos de 28 a 33 nudos, aumentando por la tarde de 33 a 40 nudos", considerados "adversos" para llevar adelante la tarea de búsqueda.