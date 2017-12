Asesinado por un cuatriciclo: El chico vio el crimen de su padre y está en shock

Policiales Lo asesinaron cuando intentaron robarle el cuatriciclo que le regaló a su hijo

"Mataron a mi papá, ayúdenme", gritaba el hijo de la víctima mientras pedía ayuda sobre la autopista Riccheri, donde ocurrió el asesinato, en la localidad bonaerense de Ezeiza. Cristian Bejarano estaba probando el vehículo que le había regalado al nene de 13 años para Navidad cuando delincuentes lo interceptaron con fines de robo y lo mataron a disparos.Su esposo, Cristian Bejarano, había ido el viernes con su otro hijo de 13 años a probar el cuatriciclo nuevo que le había regalado cuando aparecieron los delincuentes. Quiso evitar que le robaran y lo mataron.En un principio había entregado las llaves del vehículo sin resistencia. Pero entonces Agustín lo miró a los ojos y Cristian se llenó de impotencia. Fue ese el instante en que reaccionó y salió corriendo detrás de ellos para que no se llevaran el cuatriciclo que con tanto esfuerzo le había comprado. Pudo tomar del cuello a uno de los ladrones, pero no vio cuando otro se acercó por detrás y le disparó por la espalda.Agustín, con sus 13 años, fue testigo de esos dos tiros en la pierna y uno a la altura del corazón. Lo mataron en el acto. "Todavía está en shock", contó la actual pareja de la víctima sobre el adolescente y añadió: "Mucho no puede hablar"."Dejaron a una familia destrozada", dijo la mujer. Ahora, piden con desesperación que se analicen las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los delincuentes que lo asesinaron. "Quienes hayan visto algo, que por favor aporten datos", suplicó.Los dos ladrones que habían interceptado a Cristian cuando se preparaba para volver a su casa en Laferrere terminaron escapando en el mismo auto en que el que habían llegado y, sospechan, otros dos delincuentes que serían cómplices los seguían como apoyo desde una moto. No pudieron robar nada pero todos están prófugos. "Solo la vida de mi marido se llevaron", dijo su mujer y reconoció: "Todavía no caigo que ya no va a estar más con nosotros".

Lo que sí se conoció este martes fueron las imágenes tomadas por otros conductores que grabaron el pedido del hijo de Cristian, testigo del crimen. "Ayúdenme, por favor, mataron a mi papá", gritó el nene de tan sólo 13 años.El hecho ocurrió el sábado cuando Cristian Bejarano volvían auto de probar junto a su hijo el cuatriciclo que le había regalado por la Navidad. Fuente: (TN).-