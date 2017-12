Navidad solidaria: "Papá Noel" repartió prótesis para chicos impresas en 3D

Gino Tubaro, un emprendedor de 22 años, se vistió de Papá Noel y sorprendió a niños amputados con prótesis de brazos y manos impresas en 3D.Se trata de una acción que llevó a cabo por segundo año consecutivo y que asegura es "divertido y gracioso porque los chicos se emocionan cuando ven a Papá Noel"."Entregamos manos y brazos mecánicos", recordó el muchacho quien además aclaró que lo hacen de forma gratuita a través del emprendimiento "Atomic Lab"."Ya llevamos 700 chicos que tienen sus propias manos impresas", subrayó."Dijimos que iba a ser una linda sorpresa, en este caso, entregarles sus manos y también llevarles regalos. Hicimos sorpresas para los que más lo necesitan", añadió.Una de las acciones que llevó adelante Gino llegó hasta Benja Acosta y su familia, un pequeño hincha de Belgrano que superaron las adversidades con lucha y sacrificio.Atomic Lab es una ONG sin fines de lucro que entrega prótesis de manos o brazos impresas en 3D que se puede solicitar desde el sitio web www.AtomicLab.org Desde la organización subrayan que se trata de un voluntariado y que las prótesis no se compran ya que buscan "evitar que las personas que tengan dinero puedan acceder y las que no tengan no puedan".Los que quieran donar, sin embargo, lo puede hacer . Pero si querés podés donar desde de forma online en www.AtomicLab.org/donar/