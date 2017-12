Diabetes: ¿por qué es difícil para el paciente alcanzar un tratamiento exitoso?

Adrián Proietti, especialista en Endocrinología y Nutrición, director médico del Centro especializado IDTA, destacó que "esto sucede por dos factores, uno médico y otro sociocultural".



El experto, que fue coordinador del Área de tratamiento intensificado y tecnología aplicada a la diabetes y coordinador de Internación de diabetes del Hospital Italiano, indicó que con respecto al factor médico, "los procedimientos por lo general sólo se focalizan en el diagnóstico y tratamiento farmacológico de la enfermedad, con instrumental poco adecuado. Sumado a un seguimiento lejano por parte del paciente".



"A su vez existe un factor sociocultural, debido a que es muy fuerte la resistencia al cambio de hábitos de las personas con diabetes hacia una vida más sana, menos sedentaria y con una alimentación balanceada. Constantemente hay una invasión de alimentos y costumbres que alientan el sedentarismo y el consumo de azucarados", remarcó Proietti.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay en el mundo 422 millones de personas con diabetes, mientras que en la Argentina, la enfermedad afecta a 1 de cada 10 personas mayores a 18 años.



Proietti comentó que "para quienes sufren de diabetes tipo 1, está en fase de desarrollo el Páncreas artificial que regula el azúcar en sangre sin necesidad de que el paciente deba realizar las correcciones habituales con insulina".



"Es decir, que la persona se desprende del control de su enfermedad, pues ya no tienen que medirse la glucosa y, en base a sus valores, decidir inyectarse insulina o no", enfatizó el especialista.



Se estima que del 70 al 80% de las personas con diabetes bajo tratamiento no logra alcanzar los objetivos planteados por el profesional.

En los últimos Congresos mundiales ya se viene hablando de implementar un método integral para los pacientes con diabetes que incluya una mirada nutricional, psicológica, sociológica y deportiva.



La integración de las diversas ramas médicas, aporta y detecta de qué manera el paciente se desenvuelve a diario, realiza tareas, cómo se comporta con su organismo para poder reducir el impacto negativo del medio ambiente sobre la enfermedad.



En concordancia con el equipo médico, es importante que la persona adopte hábitos alimentarios saludables, realice actividad física diaria y lleve una vida más activa.



Esto se debe adoptar también en personas en estado prediabetes, es decir que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal pero no tan elevados como para considerarse diabetes.



En general un paciente que presenta sobrepeso, que posee factores de riesgo y tiene familiares con diagnóstico de diabetes, es propenso a padecerlo.



Para ello, se recomienda: Cinco alimentos clave para personas con diabetes. 1. Tomate: fresco, en salsa, en jugo, licuado o bien como condimento concentrado (aderezo). Tiene poca cantidad de carbohidratos y es bajo en calorías.

2. Legumbres: porotos, garbanzos, lentejas y arvejas. Son fuente de hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Aportan proteínas y hierro. Además, son una excelente fuente de fibra, potasio y magnesio en la comida habitual.

3. Vegetales de hoja verdes oscura: acelga, espinaca, berro, rúcula. Prácticamente no tienen hidratos de carbono, son fuente de fibra y de vitamina A.

4. Pescado rico en grasa OMEGA 3: salmón, sardinas, caballa, jurel, arenque, atún. El tipo de grasa que contienen es básicamente antiinflamatoria por lo que beneficia por sus efectos sobre la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos y la artritis.

5. Frutos secos: nueces, almendras, castañas, maníes. Aportan muy pocos hidratos de carbono, alto contenido en grasa de buena calidad y proteínas. Son fuente de minerales (calcio, potasio y magnesio) así como de vitaminas del grupo B. Cuando existe sobrepeso hay que controlar la porción ya que son alimentos hipercalóricos. Recomendaciones para un ejercicio libre de riesgos: ? Realizar 30 minutos diarios.

? Hacer una colación antes de comenzar la actividad.

? Comenzar siempre despacio aunque se sienta en forma.

? Llevar siempre hidratos de carbono de acción rápida (glucosa, caramelos o bebidas con azúcar) y estar alerta a los signos ligados a una posible hipoglucemia durante o varias horas después del ejercicio.

? Hidratación permanente.

? Usar medias apropiadas de fibras naturales (de algodón) y un buen el calzado, que sea cómodo, confortable, le sostenga bien el pie y le permita una buena ventilación.

? Considerar el horario y lugar de aplicación de la insulina.



"Se estima que para 2030, las muertes por diabetes podrían multiplicarse, por lo que es de suma relevancia que el tratamiento este acompañado por un cuerpo médico integrado y que a su vez, el paciente lleve adelante hábitos saludables", concluyó el especialista.



NA