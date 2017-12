Familiares de submarinistas de ARA San Juan pasarán Navidad en la Base Naval

Un grupo de familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, en especial aquellos que pertenecen al interior del país, pasarán mañana domingo la Nochebuena y el comienzo de la Navidad en Mar del Plata pidiendo una vez más "que se conozca la verdad de lo sucedido con el submarino desaparecido y su tripulación".



A las 19, en la capilla "Stella Maris" que se encuentra en la entrada principal de la Base Naval marplatense, se brindará una misa y luego en el hotel de la Armada (situado en pleno centro de la ciudad) se le ofrecerá a los familiares una cena de Nochebuena para dar comienzo a la navidad en familia mientras continúan esperando noticias de lo sucedido.



Yolanda Mendiola, de Jujuy, madre del cabo primero Leandro Cisneros, manifestó: "no vamos a bajar los brazos, queremos saber la verdad de una vez por todas".



"Queremos que se continúe con la búsqueda y que no se pare con el rescate. Ese será el pedido que haremos por nuestros seres queridos, que en esta fecha y época del año no los tenemos junto a nosotros", dijo Mendiola.