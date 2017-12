Aconsejan limitar las funciones de celulares que se regalen a niños

El celular es uno de los regalos tecnológicos navideños para niños más popular, pero la posibilidad de que naveguen por sitios inseguros y se contacten con adultos malintencionados son peligros latentes, por lo que expertos informáticosDesde edades cada vez más tempranas los niños acceden a celulares que, además de hacerlos localizables a cada paso, les permiten acceder a contenidos para adultos y a redes sociales en las que interactuarán con desconocidos.Por esas razones, expertos en ciberseguridad de la empresa Kaspersky recomendaronLa primera de las decisiones es elegir el sistema operativo que manejará el dispositivo: si bien Apple iOS y Google Android disponen de herramientas de control parental integradas, el segundo permite realizar más ajustes.Para utilizar un smartphone con Android habrá queya que controla las funciones más importantes del teléfono, entre ellas la que permite acceder e instalar aplicaciones en el dispositivo."Si el adulto usa también un dispositivo Android, es conveniente crear una cuenta familiar que permite abrir el perfil del niño y seleccionar una de las siguientes opciones de aprobación: Todo el contenido, Solo compras in-app o No se requiere aprobación", señaló la empresa de cibeseguridad.Los controles parentales también pueden activarse desde Google Play introduciendo una contraseña para que no puedan modificarse esas opciones.Para los dispositivos de Apple también hay acciones que se pueden realizar antes de dejarlos en manos de los más chicos y el primero de ellos es limitar el acceso del dispositivo al appstore, el repositorio de aplicaciones de la que se descargan, por ejemplo, los videojuegos.Además, desde el apartado "restricciones" se pueden deshabilitar cuentas como la tienda de música iTunes, FaceTime, cámara y acceso a la asistente virtual Siri.Por otra parte, en los modelos de teléfono con sistema operativo iOS 8 existe una funcionalidad dentro del apartado de, se trata de la herramienta de Tiempo Límite que permite que la pantalla se apague cuando se acaba el tiempo preseleccionado.Un apartado especial merece el uso de las redes sociales ya que los niños las usan desde edades tempranas y se exponen a situaciones de violencia por parte de sus pares o incluso a grooming y sexting.Según datos de las fiscalías especiales en ciberdelito de Argentina, las amenazas contra la integridad sexual y psíquica de niños, niñas y adolescentes en Internet aumentan de manera vertiginosa en el país, ya que crecieron cerca de 1.600 por ciento desde 2015."Recomendamos que los padres y adultos responsables no resignen su lugar de adultos, que orienten, escuchen, asesoren y acompañen en la vida digital a sus hijos. Es importante que sepan cuáles son los gustos y hábitos de sus hijos en Internet, qué redes sociales usan, cómo funcionan, cómo se puede configurar la privacidad en las mismas", recomendaron desde el Ministerio de Justicia nacional.