El puma Marcos Kremer, en Paraná: "La clave es siempre no conformarse"

El Puma entrerriano, Marcos Kremer, estuvo en Paraná y brindó una charla motivacional a jugadores infantiles y juveniles en el Hotel Provincial.En diálogo con, contó que "les voy a hablar un poco sobre mi experiencia, este trayecto que venimos recorriendo hace mucho tiempo. Es un camino satisfactorio, pero también muy sacrificado. La clave es no conformarse, siempre seguir y tratar de ir cumpliendo los objetivos".Consideró que lo personal siempre influye en lo deportivo, pero resaltó el acompañamiento de su familia. "Son increíbles, siempre me apoyaron, siempre estuvieron a mi lado, siempre me dieron eso que tanto necesitamos los deportistas", expresó.Sobre el mensaje que les dejaría a los más jóvenes, a quienes recién inician o a aquellos que desean comenzar, dijo que "hace tres o cuatro años estaba en el mismo lugar que ellos, lo veía imposible, pero el trabajo dio sus frutos y estamos en la elite".Sus expectativas para el futuro tienen que ver con "seguir avanzando, apostar a lo que estamos haciendo. Todo sacrificio paga, se viene una pretemporada muy dura, intentaremos hacerla de la mejor manera y llegar al Super Rugby bien metido".