Cerca de la Navidad, algunos niños suelen escribir sus cartitas para pedir un regalo particular y, a veces, para explicar por qué lo quieren. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó el texto que escribió un nene y en el que expresa cierto enojo por un incumplimiento de Papá Noel.



"Querido Papá Noel: Te pido esa bici que parece una moto. Te lo pedí el año pasado pero mi hermana me dijo que tus duendes no tenían tiempo para construirla. Ya pasó un año que te pedí eso, ya la construyeron supongo. Si no me la traés, ojalá que tus renos se duerman cuando estás volando y te caigas de arriba", escribió el pequeño Eloy.



La carta fue publicada por su hermana en su cuenta de Twitter y rápidamente se hizo viral.