Dos profesores argentinos competirán por el Premio Nóbel de la Educación

Él es un docente de dibujo técnico de Corrientes, ella una docente de inglés de la provincia de Buenos Aires y ambos se encuentran entre los 50 nominados al Global TeacherPrize, un premio anual de 1 millón de dólares que otorga la Varkey GEMS Foundation al "maestro, innovador y comprometido que haya tenido un impacto inspirador en sus alumnos y en su comunidad".



Germán Soto y Silvana Carnicero Sanguinetti fueron seleccionados entre 40 mil maestros y profesores de 173 países del mundo para competir por lo que se conoce como el "Nóbel" de la educación. Es la tercera vez que docentes argentinos llegan a esta instancia del premio que ya lleva cuatro ediciones.



La educación técnica en la sangre



"En mi casa siempre se respiró la educación técnica, la llevo en la sangre", son palabras que quedaron grabadas a fuego de la charla con Germán Soto. Su pasión por lo que hace se percibe en el tono de su voz y en la vehemencia de su relato.



Germán es maestro mayor de obras y arquitecto, y en 2005 comenzó a trabajar docente de dibujo técnico en la "Escuela Técnica Fray Luis Beltrán", de la provincia de Corrientes. Cuando en 2012 decidió involucrarse de lleno en la gobernanza de la escuela y asumió como jefe del Departamento Científico Tecnológico, comenzó a perfilarse lo que sería su rol: ser un agente de transformación.



A partir de ahí Germán comenzó a detectar quela escuela tenía cada vez menos alumnos y menos egresados: "Había un grave problema de desgranamiento con el cual corríamos riesgos de quedarnos sin alumnos del ciclo superior, sin egresados".



Es por eso que desde 2012 a 2017 dirigió un equipo de 50 profesores para implementar el proyecto Expo Beltrán, que incorporó ideas de la pedagogía Waldorf y el enfoque filandés de la educación.



"Comencé a trabajar en un diagnóstico que incluía detectar dónde se producía este desgranamiento y pude ver que se daba en el paso del 3er al 4to año, que es cuando dejan el ciclo básico y pasan al superior. De tener 400 alumnos en el ciclo básico, quedaban 250 en el ciclo superior", relató Soto.



En ese momento se dio cuenta de que había un problema grave: el 80 % de los profesores no tenían formación técnica. "No se puede enseñar lo que no se sabe", detalló y agregó: "Había una pérdida de la identidad de la escuela técnica".



Germán relató que el trabajo que encaró se dio en dos niveles: con los docentes y con los alumnos y en 2014 ya pudieron ver algunos resultados: "Se revirtió la tasa de desgranamiento, pasamos a tener el doble de alumnos en el ciclo superior y la cantidad de barrios a los que llegamos comenzó a ampliarse, es decir que ya no venían chicos solamente de esa zona".



Como resultado final del proyecto que terminó este año la escuela tiene una tasa de 1100 alumnos que se inscribieron de más de 65 barrios diferentes. "Más de la mitad de los barrios de la ciudad eligen nuestra escuela", dijo con orgullo.



El desarrollo de este prototipo impactó favorablemente en la tasa de deserción escolar y por ende provocó un aumento en las matriculas escolares en un período de 5 años. Esta propuesta fue reconocida en el marco del concurso Maestros Argentinos y recibió el reconocimiento del presidente Macri.



El proyecto y la nominación



El Global TeacherPrize tiene en cuenta tres dimensiones a la hora de nominar: antecedentes académicos, acción socialy el proyecto educativo a realizar.



Germán, además de ser docente espresidente de una asociación civil sin fines de lucro, con un perfil educativo, que trabaja desde el 2005 y ha ganado varios premios:"Creamos 100 centros de alfabetización", cuenta.



La propuesta que presentó Germán para aplicar al Global TeacherPrize consiste en donar parte de su premio para realizar proyectos de carácter educativo en las provincias más pobres de la Argentina. "Las zonas más castigadas responden a las provincias llamadas del Norte Grande de las regiones del Nordeste argentino y el Noroeste", detalla.



El proyecto busca estimular la curiosidad de los estudiantes hacia el conocimiento científico y al desarrollo de sus potencialidades y construir un modelo de desarrollo educativo que pueda ser replicado en otros países del mundo. "La idea es comenzar el proyecto en Argentina y luego llevarlo a América del Sur y África".



Colaboración y trabajo en equipo



Silvana Andrea Carnicero Sanguinetti esprofesora de Inglés en la Escuela Técnica N.º 33 de la provincia de Buenos Airesy en el colegio Madre de la Misericordia en Avellaneda.



Desde el momento en que Silvana comenzó a enseñar, buscó formas de llegar a los estudiantes con actividades que les permitieran desarrollar el conocimiento en colaboración.



Durante más de diez años ayudó a los estudiantes a aprender y usar inglés práctico comunicándose a través de foros y Skype. Ven el mismo tema desde diferentes perspectivas a través de discusiones con colegas de todo el mundo.



Sus alumnos utilizan la tecnología para conectarse con estudiantes de otros países, Rumania, Egipto, Pakistán y Serbia son algunos de los contactos que mantuvieron, intercambian experiencias, conocen diferentes culturas, conocen otras idiosincrasias y "refuerzan su identidad", explica Carnicero.



El objetivo de sus clases es potenciar la creatividad, el trabajo en equipo y las fortalezas de cada estudiante a través de proyectos en los que cada uno puede contribuir. Su enfoque se centra en presentar a sus alumnos literatura, teatro y teatro, y en nuevas tecnologías para conectarlos con el mundo.



La incorporación de herramientas innovadoras la ubicaron entre los 50 mejores docentes del mundo. Carnicero utiliza la "tele-colaboración", un proyecto que involucra a 60 países."Gracias a la telecolaboración los chicos de distintas aulas del mundo pueden conocer distintas culturas", añadió.



Premiación



En los primeros meses de 2018 se conocerán los 10 finalistas entre quienes estará el ganador, cuyo nombre se dará a conocer, como se viene haciendo en las sucesivas entregas de este premio, en el Foro Global de Educación y Habilidades (GESF, por sus siglas en inglés,) que se llevará cabo en Dubai entre el 17 y el 18 de marzo.