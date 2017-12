Otro caso de maternidad subrogada: gestará en su vientre al hijo de su hermano

Sociedad Autorizan un nuevo caso de maternidad subrogada en Santa Fe

Un juez de Familia de San Lorenzo autorizó a una pareja que no puede concebir hijos a acceder a la gestación por subrogación de vientre. Así, por inseminación artificial, la tía del bebé llevará en su vientre al hijo de su hermano y su cuñadaLa mejor noticia. Una pareja que no puede concebir hijos fue beneficiada con el fallo de un juez santafesino y ahora podrá acceder a la gestación por subrogación. La tía del bebé llevará en su vientre al hijo de su hermano y su cuñada. El lunes pasado, una jueza rosarina también habilitó a una pareja a acudir a un familiar para ayudarlos a tener un hijo. En este caso, la hermana de la madre se ofreció a gestar al bebé en su panza.La pareja no puede concebir y llevar adelante sin dificultades un embarazo a término debido a la enfermedad que sufre la mujer, quien tuvo dos abortos espontáneos de gestación no evolutiva. Su cuñada entonces se ofreció para ser la gestante a partir de una inseminación artificial. Y el magistrado dio luz verde.Escola explicó que si bien la gestación por sustitución no está regulada, tampoco está prohibida y corresponde entonces aplicar el principio de legalidad o libertad. Destacó que "el eje de la gestación por subrogación es la llamada voluntad procreacional, que es, ni más ni menos, que el deseo de tener un hijo y de poder criarlo".Finalmente, el magistrado puntualiza "el sentido altruista y generoso de la gestante y su marido, que en un verdadero acto de amor, permite a su hermano y esposa la posibilidad de tener un hijo que ella gestará, pero sabiendo que no es su hijo".