"Quise morir", dijo la chica que perdió una pierna tras una liposucción

Su regalo de cumpleaños iba a ayudarla a "verse mejor", pero la dejó en coma diez días y le costó la amputación de la pierna derecha. La mujer, de 31 años, denunció que fue por culpa de una liposucción, que le generó una infección generalizada. La víctima iniciará un juicio por mala praxis al cirujano que la operó, en una clínica privada.Lo primero que vio Mariela Ayala cuando abrió los ojos el 4 de julio fue una camilla. La mujer de 31 años estaba internada en terapia intensiva y era la primera vez, tras diez días en coma, que volvía a tener consciencia de sí misma. Movió despacio la cadera como quien se despierta de una siesta, pero la sacudió una ola de pánico cuando miró al extremo de la cama. "Ví que me faltaba una parte, que la pierna izquierda llegaba hasta la punta, pero del lado derecho no llegaba. Me largué a llorar. Saqué la sábana. Empecé a mover la pierna derecha, la ví toda vendada hasta la mitad. Quise morir, fue de terror", relató a TN.com.ar.No era un sueño más de los tantos que había tenido mientras estuvo medicada: a Mariela Ayala le habían amputado una pierna. En medio de la confusión, solo atinó a pedirle una explicación a la enfermera, que le dijo que "era su vida o la pierna".Lo que la llevó hasta ahí fue una infección que le agarró después de que el médico Juan Carlos Calvo de Alba le hizo una liposucción en el Instituto Quirúrgico Láser, ubicado en el barrio porteño de Colegiales. Según denunció, dos días después de la operación empezó a sentir las piernas inflamadas, tenía fiebre y le dolía la espalda. En ese momento, el doctor le recomendó que hiciera reposo. Sin embargo, pasaron las horas y la hinchazón llegó hasta el punto de que no se le notaban los tobillos de los pies. "Se me estaba generalizando la infección. Tenía la piel verdosa, no podía caminar, ni ir al baño. Sentía puntadas como puñaladas en la parte de atrás del cuerpo, desde la cola hasta los pies", recordó. Fue entonces cuando llamó a una ambulancia que la llevó de urgencia al Hospital Churruca.Lo último que Mariela recuerda del momento en el que la internaron es que sentía tantos pinchazos que no se podía mover y tenía ganas de vomitar. Después de eso, empezó a delirar. Según contó, como los calmantes no le hacían efecto el infectólogo encargado decidió inducirle el coma.La chica había decidido hacerse una liposucción porque tenía un poquito de panza y se la quería sacar, "por como somos las mujeres que siempre queremos mejorar algo". Sin embargo, cuando llegó a la entrevista con el doctor Calvo de Alba nunca se imaginó que esa intervención le desataría la infección que le transformó la vida. Cuando se despertó, el médico le mandó un mensaje por WhatsApp que decía que "aunque todo fuera confuso para ella, con el tiempo lo iba a comprender".Pasaron más de cinco meses desde ese 4 de julio, cuando la vida de Mariela no volvió a ser la misma nunca más. Lo que más le cuesta es salir a la calle porque la gente la mira y murmura y eso le da ganas de llorar. "Todos los días es un paso nuevo para mí. Desde aprender a subirme a un colectivo a bajar escaleras. Todos los días aprendo algo y me valoro más", explicó.Mariela Ayala inició un proceso judicial contra el cirujano y lo denunciará por "lesiones gravísimas" porque los médicos que le amputaron la pierna diagnosticaron que sufrió una mala praxis. Aunque nadie le devolverá la pierna, ella quiso dar un mensaje a las personas que evalúan hacerse una cirugía estética y confesó que antes de su desgracia "no se valoraba y tenía baja autoestima". "A la persona que se quiera operar le digo que lo piense mil millones de veces. Vayan al gimnasio, hagan dieta, valorense más. Lo que vale es la persona, algo que yo antes no veía", concluyó. Fuente: (TN).-