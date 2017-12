La nena atacada por una jauría no puede dormir y no quiere salir a la calle

Policiales Jauría atacó a una nena de 5 años en una plaza

La semana pasada en la plaza Belgrano de la ciudad de Gualeguaychú, una nena de 5 años fue atacada por una jauría. Sufrió mordeduras en una pierna y debió ser atendida en el Hospital Centenario. Fue rescatada cuando los vecinos espantaron a los perros. Tras lo sucedido, no puede dormir y no quiere salir más a la calle.Y este último caso es el que experimentaron en carne propia dos niños la semana pasada: ambos jugaban por la tarde en la plaza Belgrano cuando una jauría de seis callejeros los atacó sin motivo alguno, lastimando mucho la pierna de uno de ellos, una nena de cinco años.El padre de la chiquita, Mario González contó la traumática experiencia que vivió su hija Ana. "A la hora que ocurrió el ataque la plaza estaba llena de gente. Mi nena jugaba con un amiguito, cuando de pronto los perros, sin motivo alguno, se dirigieron directamente a donde estaban", comenzó su relato. "Instintivamente, el nene se tiró contra una ligustrina para protegerse, mientras que mi hija se agarró de una columna para que no la arrastren. Creo que estas dos acciones les salvaron la vida", prosiguió, angustiado.Aun así, Anita no pudo evitar que uno de los seis perros mordiera su pierna, lastimándola considerablemente. Ante los gritos de los niños, los vecinos que estaban en el lugar espantaron a los perros con lo que tenían a mano y lograron frenar el ataque.Tanto Ana como su amiguito estaban al cuidado de la niñera de la menor, que nada pudo hacer para evitar el ataque: "Yo estaba en el gimnasio cuando veo a la niñera llegar llorando con mi nena en brazos. Cuando vi que estaba herida la llevé inmediatamente al hospital, donde la atendieron tres médicos. En todo momento no dejaba de repetir que pensaba que los perros la iban a matar", amplió González.: ya no quiere salir sola a la calle, sólo acepta hacerlo si su padre la lleva alzada. Ni hablar de volver a la plaza Belgrano. Y aunque siempre amó a los perros, ahora se le acerca uno y no puede contener el llanto. Además, le cuesta mucho dormirse y cuando lo hace la mayoría de las veces se despierta sobresaltada por las pesadillas.Aunque se considera un defensor y un amante de los perros, Mario González considera que hay que hacer algo con los que actúan agresivamente porque "constituyen un peligro para las personas, sean chicos, adultos o ancianos".Según los vecinos, la jauría suele merodear en la zona del club Juventud Unida, y sostienen que no sería la primera vez que atacan a alguien."En el Municipio se lavan las manos, porque después las organizaciones protectoras de animales los acosan si toman algún tipo de acción para terminar con este problema, que creo que cada día va más en aumento.. Sé que mucha culpa la tienen las personas negligentes que los abandona y no hace una tenencia responsable de sus mascotas, pero esta situación ya es alarmante", concluyó el padre de la niña atacada. (El Día)