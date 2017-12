Agresión a Julio Bazán: Sus declaraciones y quien es la chica que lo ayudó

Documento de la barbarie contra la prensa, que no podrá detener nuestra vocación de informar. pic.twitter.com/4WVJlfUnQ5 — Julio Bazán (@juliobazanok) 20 de diciembre de 2017

El periodista Julio Bazán, que ayer a mediodía recibió el alta médica, habló tras las agresiones que sufrió por parte de decenas de manifestantes mientras cubría para TN las protestas contra la reforma previsional."La intención era destruirme, estaban desaforados", expresó Bazán en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Mitre, al ser consultado sobre si creía que la intención era matarlo.Bazán, de 71 años, fue agredido por cerca de una decena de militantes con golpes, patadas voladoras y piedrazos. La brutalidad llegó a tal extremo que hasta le tiraron cenizas calientes en todo su cuerpo, que le provocaron quemaduras y ampollas en el paladar.El periodista recibió una sutura con cinco ganchos en la herida tras recibir un piedrazo en la cabeza. "Buscaban hacerme daño por todos los medios. Mis hermanos me decían que si me llegaba a caer, por el clima que había, me mataban a patadas.""Todavía tengo la boca hinchada y dificultades para hablar porque me quemaron por dentro con la ceniza", contó Bazán.Además, explicó que los médicos le hicieron una tomografía. "Fue para ver si los golpes que me dieron en el abdomen y en la columna tuvieron alguna repercusión", dijo.Bazán aseguró que los metrodelegados del subte le "salvaron la vida". "Cuando me metieron en la boca del subte, porque una piedra me partió la cabeza, me encerraron en una habitación gremial que tienen ellos, con puerta blindada, porque la turba quería bajar", dijo.Además de Bazán, también fue agredido Sebastián Domenech, de TN, por otros manifestantes. Lo mismo ocurrió con Mauro Fulco, de C5N, entre otros colegas. Por su parte, Romina Mohr, de Canal 9, "recibió un impacto de bala de goma sobre su rostro, muy cerca de su ojo", según denunció ADEPA, la entidad empresaria de prensa.En tanto que FOPEA destacó el caso del fotógrafo Juan Pablo Barrientos, de la revista Cítrica, "herido con más de 20 impactos de balas de goma" disparadas por las fuerzas de seguridad.Bazán dijo no reconocer a ninguno de los manifestantes y sostuvo que las agresiones que recibió se condicen con que "los periodistas ahora son objetos de cacerías"."Las heridas mías se van a curar, pero lo que hay que curar rápidamente es la animosidad, la agresividad que se instaló en gente que lograron fanatizar para convertirlos en energúmenos", cerró el periodista.Macarena Ricconi tiene 23 años. Trabaja y estudia imagen y sonido en la UBA. El lunes fue hasta el Congreso porque quiso estar ahí para saber qué pasaba con el debate de la reforma previsional. Nunca pensó que su participación iba a ser fundamental para ayudar a Julio Bazán en medio de la tremenda agresión que sufrió mientras trabajaba. "No quería mirarlo por televisión", contó la chica en diálogo con TN.Macarena estaba en Entre Ríos y Moreno cuando empezó la protesta y decidió acercarse hasta la Plaza de los Dos Congresos. En Avenida de Mayo se paró detrás de los policías y fue alcanzada por los gases lacrimógenos. "Encontré un barbijo tirado en la calle y me lo puse porque no podía respirar", relató la chica.Macarena contó que cuando Bazán empezó a hablar se le acercaron dos mujeres y lo insultaron. "Un chico de remera negra le sacó el micrófono, y ahí yo intento separar a este muchacho y después de eso ya es cualquier cosa", relató Macarena.A pesar de que Macarena estaba ayudando al periodista, la gente le decía que no le pegara y la corrían. Claramente se ve en las fotos que la chica lo está ayudando. Una vez que Julio se dirigió al móvil de televisión, y se pudo poner a resguardo, la joven se fue hacia la avenida 9 de Julio porque la policía estaba disparado balas de goma, por eso no se la ve cuando Bazán fue hacia el subte.