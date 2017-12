Menores de 16 años no podrán entrar a termas de Chajarí si no van con un mayor

Mediante un comunicado, el municipio indicó que "desde la Secretaría de Gobierno, de quien depende el área de Turismo, en los últimos días se tomó la decisión de habilitar el ingreso de menores de 16 años, sólo cuando estén acompañados por un adulto mayor. Esto se debe a una serie de hechos que se produjeron en el último tiempo, que buscamos evitar y que, en cierto modo, alteran la armonía y la tranquilidad que debe caracterizar al lugar".



Precisaron que hubo "acontecimientos que tienen que ver con el ingreso de bebidas alcohólicas y, por otro lado, al uso de piscinas que no están destinadas a menores. Eso dificulta el trabajo de los pileteros y al no haber en muchos casos adultos responsables, que puedan hacerse cargo de la situación, altera la esencia del lugar, que es un espacio concebido especialmente para el disfrute de la familia y de los turistas".



En consecuencia, de acuerdo con lo informado, "se tomó la decisión temporaria de permitir el ingreso de menores, solo en los casos que estén acompañados por un adulto mayor. Como es de público conocimiento, en esta temporada se incrementa el número de visitantes al Parque Termal, tanto de vecinos como de turistas, y es responsabilidad del municipio bregar para que este espacio siga distinguiéndose como un lugar de relax que, por el perfil que tomó en los últimos años, apunta fundamentalmente al turismo y a la familia".



Con respecto a este tema, el secretario de Gobierno, Rubén Dal Molín, explicó que "hubo algunos inconvenientes, por eso se tomó esta decisión momentánea. Entendemos que, así como hay chicos que no se comportan debidamente, otros de su misma edad, tienen un comportamiento adecuado. Esta medida obedece a nuestra intención de 'desinflar' un poco todo lo relacionado al fin de año, ya que hubo una importante presencia de jóvenes y los bañeros manifestaron algunas cuestiones relacionadas al comportamiento de los mismos".



"Al ingresar un joven o grupo de jóvenes, menores de 16 años, acompañados por al menos un mayor, éste queda identificado en el ingreso y evitamos cualquier tipo de inconvenientes. Si por ejemplo, expulsáramos a un chico del parque termal por mal comportamiento, la realidad es que al día siguiente sus padres estarían 'golpeando las puertas' del encargado del área de Turismo, para quejarse sobre el hecho. En ese marco, es que, luego de quedar identificado el mayor a cargo de los mismos, en caso de haber inconvenientes, se lo convocará e informará acerca del mal comportamiento del grupo de jóvenes, quien seguramente los aconsejará al respecto", señaló el funcionario municipal.



Seguidamente, dijo que "trabajar con gente es muy difícil, por lo que debemos tomar ciertas medidas que muchas veces se tornan 'antipáticas', pero lo hacemos en función de preservar la armonía. En cuanto a los menores que son deportistas, y que concurren al parque termal siendo parte de las actividades coordinadas desde la Dirección de Deportes y Recreación, ya estamos trabajando en algunas cuestiones reglamentarias. Afortunadamente, nunca pasó algo malo, pero debemos preservarlos".



"Sabemos que los chicos, menores de 16 años, comenzarán a concurrir acompañados por sus padres o alguna otra persona mayor, y van a cuidar su comportamiento. Estamos hablando de una medida transitoria, la que seguramente en la época invernal no será tomado. Nosotros debemos tomar algunas medidas con el paso del tiempo, en función de lo que ocurre", manifestó. (Chajarí al Día)