Santino tiene 6 años y pelea por su vida: La familia pide dadores de sangre

Santino Leuze, de 6 años, comenzó hace un mes y 20 días con fiebre alta y se determinó que tenía muy pocos glóbulos blancos y fue derivado al hospital materno infantil San Roque de Paraná, desde donde fue enviado en el hospital Garrahan, y ahora se esperan resultados de estudios realizados en Estados Unidos. Este miércoles partieron 3 autos con 14 dadores de sangre y se solicitan más dadores hasta tanto se determine qué enfermedad sufre Santino.Valeria Leuze, dijo enque "mi sobrino Santino tiene 6 años y todo empezó hace unos 50 días aproximadamente, cuando comenzó a tener fiebre muy alta y dolores en la panza y en la Guardia del Hospital Centenario le hacen estudios y, los resultados del análisis de sangre determinaron que tiene muy pocos glóbulos blancos".Ante este panorama, el niño "fue derivado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná donde estuvo internado 15 días y le hicieron infinidad de nuevos estudios y análisis para determinar la causa de la merma de glóbulos blancos. Su médula no produce leucocitos y la fiebre no cede. Por eso, ante la situación de complicada de Santino, se decidió una nueva derivación esta vez al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde hace 20 días que está internado. Su estado se ha desmejorado, se alimenta con una sonda gástrica y le hicieron una cirugía por una infección intestinal", agregó Valeria Leuze.La tía de Santino explicó que los médicos consideran que "por ahora no hay un diagnóstico concreto ni la causa que pudo provocar esta disfuncionalidad medular. Todos los estudios que se le han practicado hasta ahora han sido enviados a Estados Unidos, desde donde se aguardan los resultados en estos días", explicó.Al mismo tiempo, resaltó que "en este momento, la única alternativa es realizar una transfusión de glóbulos blancos y por eso es muy importante que se presente una buena cantidad de dadores de sangre, que tienen que reunir condiciones muy especiales", afirmó la tía de SantinoEn referencia a los requisitos para ayudar a niño de 6 años, Valeria indicó que "tienen que ser cero positivos, no haber padecer ninguna enfermedad crónica y tampoco infecciosa, ni convivir con personas enfermas, no haber padecido cirugías en los últimos tiempos, no poseer tatuajes y no se permite que mujeres embarazadas o en situación de lactancia puedan donar sangre. Si reúnen estas condiciones, se admiten personas comprendidas entre los 21 y los 55 años de edad".Valeria Leuze explicó que, "quienes reúnan estas características deben comunicarse a Donar es Vida o bien conmigo al 15-64-83-53, donde les vamos a informar como es el transporte para trasladarse al Hospital Garrahan, ya que las extracciones las hacen allí en Buenos Aires. Una vez que se comprueba que las muestras de sangre reúnen las condiciones óptimas, se llama a esos dadores para que concurran otras dos veces durante un mes", afirmó la tía de Santino y agregó que "quienes puedan viajar por sus propios medios deben presentarse en ayunas, en el Garrahan, que está ubicado en Combate de los Pozos 1881 de la Capital, de lunes a sábados, en el horario de 7 a 9 de la mañana", finalizó.