Testigo detalló cómo Santiago Maldonado intentó cruzar el río Chubut

El mapuche Lucas Pilquiman, bautizado de manera extraoficial "Testigo E", detalló en la Justicia el episodio que vivió en el río Chubut el 1 de agosto junto a Santiago Maldonado. Explicó los obstáculos que superó para atravesar ese curso de agua helada y el momento en el que el artesano desistió del cruce.



Primero dio detalles del enfrentamiento con la Gendarmería, durante el desalojo del corte de la ruta 40 de la comunidad Resistencia en Cuchamen. "Ellos tiraban con postas de goma y balas 9 mm y nosotros con piedras. Decían "indios de mierda" y "maten a uno"", señaló.



Luego, contó el momento en el que los gendarmes ingresaron al Pu Lof y cómo comenzó a correr hacia el río, escoltado por Maldonado.



"Cuando llegué al agua, atiné a tirarme, pero quedé enredado en unas ramas de sauce. Me desenredé y me tiré de nuevo al agua. Yo sé nadar, pero me hundía porque tenía un buzo y una campera de abrigo. Eso me pesaba y me tiraba para abajo", describió. "Para tratar de no ahogarme me saqué la campera y dejé que se la lleve la corriente. Le grité a Santiago «¡vamos peñi, vamos!». Me di vuelta y vi que el agua le llega al pecho. Santiago me decía «no puedo Peñi, no puedo». Dejé que me lleve la corriente y llegé al otro lado. Ahí vi a Santiago agachado escondido entre los sauces".



"Pude ver gendarmes en la barranca tirando con 9 mm, escopeta y piedrazos, pero abajo en el agua estaba solo Santiago. Ahí ya no lo vi más", siguió.



De acuerdo a la junta médica, las dificultades que superó Pilquiman incidieron en la causa de muerte de Maldonado: las trampas de ramas, el agua helada, la ropa pesada. Todo en el marco del operativo de los gendarmes.



En su testimonial, Lucas Pilquiman pudo reconocer al escenario de los sucesos en un video correspondiente al rastrillaje del 17 de octubre, el día que fue hallado Maldonado. Dijo que el recorrido que hizo la cámara llegó al lugar aproximado donde él cruzó.

Fuente: La Nación