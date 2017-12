Sobre la cadena de WhatsApp por carne contaminada

En las últimas horas comenzó a circular vía WhatsApp una cadena que asegura que no hay que comprar ni consumir productos de un frigorífico porque estarían contaminados.



La cadena dice lo siguiente:

"Por favor, ni carne ni embutidos de frigorífico Cabildo (Cooperativa Obrera). Acaban de mandar los resultados del Penna y del Malbrán. Positivo para E. Coli O157 y toxina Shiga, es decir SUH. Síndrome Urémico Hemolitico. Hacer cadena".



Lo cierto es que el hecho ocurrió en el frigorífico Cabildo en la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires), que pertenece a la Cooperativa Obrera. Y si bien se confirmó la presencia de la bacteria fue detectada en una muestra de carne picada que se expende en dicha localidad.



No obstante, vale aclarar que tanto la Municipalidad de Bahía Blanca y la Cooperativa Obrera debieron salir a responder la cadena viral de WhatsApp.



Al respecto, Lucía Gardey, la directora de Bromatología de Tres Arroyos, cercana a Bahía Blanca, dijo que "puede ocurrir que un lote salga con una contaminación, y el que ya se ha distribuido en distintas sucursales ya se consumió, porque ya tenía fecha de vencimiento. Esta bacteria de Escherichia Coli muere a los 70°, si es un producto bien cocinado es muy posible que no haya intoxicados", agregó.



Es por ello que se recomienda a la población el consumo de carne bien cocida, lavado de frutas y verduras, la higiene de manos y los cuidados necesarios durante la manipulación de alimentos.



El comunicado de la Cooperativa

"El frigorífico Cabildo trabaja con maquinaria e instalaciones modernas para asegurar calidad y conservación de los alimentos que procesa, además de realizar controles internos de procesos y productos, los cuales son supervisados por la autoridad sanitaria de competencia nacional, que además inspecciona a sus proveedores de materias primas", explica la Cooperativa Obrera en un comunicado.



Y agrega: "La Cooperativa Obrera lamenta profundamente esta situación excepcional realizada con una muestra de carne picada en una sucursal de Bahía Blanca y seguirá extremando los controles en sus procesos y productos para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores". Para tener en cuenta Síntomas del SUH



Los primeros síntomas son fiebre, vómito y diarrea, sangre en las heces, irritabilidad, debilidad y letargo.



Los síntomas posteriores son más graves: muy poca o nula orina, palidez, magulladuras, hemorragias debajo de la piel en forma de pequeños puntos rojos, coloración amarillenta de la piel, disminución del estado de conciencia y convulsiones.



Métodos de prevención

Los consejos para evitar esta enfermedad apuntan a extremar los cuidados en los siguientes aspectos:



-Higiene personal, ya que el 70 % de los chicos no se lava las manos después de ir al baño.



-Lavado cuidadoso de frutas y verduras.



-Evitar la contaminación cruzada, crudo-cocido, en la elaboración de las comidas.



-Cocción de los alimentos a temperaturas que aseguren la destrucción de la bacteria.



-Aplicación de controles en los puntos críticos de elaboración de alimentos.



-Higiene durante el faenamiento del ganado,



-Evitar el uso de antimicrobianos y antidiarreicos, considerados factores de riesgo en la evolución de diarrea a SUH.