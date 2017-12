Continúa delicado el joven al que le amputaron una pierna tras accidente de moto

Policiales Motociclista sufrió la amputación de una pierna tras accidente en la Ruta 130

Piden que recen por su recuperación

y, cuando transitaba por la ruta nacional 130 que vincula a esa localidad del Departamento Colón con Villaguay, a la altura del kilómetro 46, sufrió un. Inicialmente fue atendido en Villa Elisa, pero ante la gravedad de su caso, debió ser internado enSegún confirmaron allegados apor lo que no ha sido intervenido quirúrgicamente, hasta tanto su cuadro de salud no sea estable.Su cuerpo sufrióSegún el primer parte oficial de la Policía, Caire sufrió las siguientes lesiones:, fractura expuesta de pelvis múltiple, fractura de cubito izquierdo expuesto, fractura pie izquierdo, traumatismo abdomen-pelvis, traumatismo torácico con heridas penetrantes en región hombro izquierdo, hemorragias internas y edema pulmonar.En la localidad de Villa Elisa,que "se encuentra internado en el Hospital de Uruguay esperando que evolucione favorablemente"."A pesar de sus lesiones creemos y tenemos fe de que Cristo lo levanta. Señor Padre Nuestro te pedimos por este joven, posa tu mano sobre él y levántalo, pon en obra tus milagros y que aquello que para el hombre es imposible para ti no lo es.Cúbrelo padre mío en el nombre de Jesús. Inundemos las redes y whatssap con este pedido urgente de oración. Y por favor desde la familia se pide NO COMPARTIR publicaciones ni videos POR FAVOR tener consideración del duro momento que pasa la familia Caire. En este momento debemos apoyar en Oración".