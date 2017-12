Investigan cuál fue la casa para inundados que intentaron vender por Facebook

Policiales Investigan supuesto intento de venta de casa para inundados en Concordia

El pasado viernes se denunció la aparición de una publicación en la red social Facebook, donde una supuesta beneficiaria del plan de viviendas para inundados de Concordia, ponía a la venta una casa instalada en el predio Agua Patito, las conocidas como "Viviendas Toyota".Tras la intervención de la policía, se estableció que el nombre de la usuaria de Facebook que había realizado la publicación, no coincidía con los titulares de viviendas en ese barrio a donde fueron trasladadas decenas de familias damnificadas por la creciente del río Uruguay en Concordia.y estamos tratando de establecer qué vivienda es la que se ofrecía", relató a este medio.Cabe recordar que todo empezó en 2014. Toyota corría contrarreloj para levantar un barrio en su planta de Zárate para albergar a los técnicos japoneses que montarían la nueva línea productiva y entrenarían al personal en la fábrica ampliada para una Hillux renovada. En menos de cien días había cien casas equipadas.Las casas quedaron listas para ser habitadas. Se destinaron a los damnificados de las inundaciones en Concordia. A principios de este año se fueron mudando las familias a las viviendas."Las casas no se pueden transferir.y agregó que "ahora, se está investigando cuál casa es la que intentaron vender", dijo la funcionaria concordiense.la directora del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal en diálogo con Elonce.com.Por otra parte, Peñaloza explicó a este medio que en la "publicación no había ningún número de teléfono tampoco, el contacto era a través de