La dura historia de vida detrás del peón que devolvió el dinero de una colecta

"Me salió del alma devolverla. Esa plata no era mía. La gente había hecho un gran esfuerzo para ayudarme. Algún día otro podía necesitarla", dice. Hace dos semanas, su nombre -Atilio "Perico" Lipiante- estuvo en boca de muchos. El gesto de este humilde peón rural de Maquinchao, en la provincia de Río Negro, de devolver gran parte del dinero que la comunidad había reunido para ayudarlo, fue tan conmovedor como ejemplificador. Es la esencia de "una gran persona", como lo califican quienes lo conocen. De alguien que a lo largo de su vida padeció muchas privaciones y que se muestra agradecido con quienes le tendieron la mano para ayudarlo.

Su vida no ha sido fácil. Cuenta que"Somos seis hermanos y mi mamá no nos pudo criar. Mis hermanas se fueron a una guardería a Bariloche y los varones nos quedamos en Maquinchao. Pasé una vida muy mala, hasta que me hice grande. Cuando era muchachito trabajaba, pero me pagaban muy poco, casi no me alcanzaba para vivir. A los 17 o 18 años cambié de lugar de trabajo y ahí empecé a salir adelante", afirma Perico con lágrimas en sus ojos.Nació hace 48 años en un campo del paraje Yamaniyeu y empezó a trabajar a los 9 años. No pudo ir a la escuela: "Había que trabajar. No nos quedaba otra". Desde entonces se desempeña como peón de campo, una tarea que describe así: "No es fácil, pero si no tenés otro oficio. . . "Siempre desempeñó tareas en el campo. Vivió épocas buenas y otras no tanto, pero nunca bajó los brazos ni perdió de vista el objetivo de tratar de ser una persona de bien.. Hace pocos días pasó a quinto año del CEM 57. ". Voy a hacer lo posible" dice y vuelve a emocionarse, señala la crónica del diario. Afirma que con lo que cobra como peón de campo "vive bien, con lo justo. Tengo todo. . . mi familia bien, una hija que estudia. Acá en el campo no me falta nada, vivo bien". Y ya piensa en lo que hará cuando se jubile. "Me quedan 8 años y ya le dije al patrón que cuando me jubile me voy. Me gustaría conseguir un trabajo de cocinero en alguna comparsa de esquila del sur y conocer la Patagonia".Hace dos meses, Antonia Cañunguir (73), la mamá de "Perico" se cayó y se fracturó la cadera. Fue trasladada a General Roca y se tramitó ante el PAMI la prótesis. Pasaban los días y la prótesis no llegaba, situación que preocupaba cada vez más a "Perico". Fue así que tomó la decisión de acudir al director de FM La Voz del Sur, Sebastián Elías. Periódicamente la emisora realiza distintos tipos de campañas solidarias. En dos horas, los vecinos de Maquinchao donaron $ 13.576. "Mi mamá había viajado acompañada por una mujer y estaba cubierta por la obra social. Pasaban los días y yo no quería ver a mi mamá en la cama, mi intención era comprar una prótesis. Tenía unos manguitos guardados pero no me alcanzaba. Por suerte la gente me ayudó y pude viajar a Roca"."Perico" detalla que estuvo trece días en Roca. "La plata que tenía me alcanzó para ocho días. Después pagué el alojamiento y la comida con la plata que había puesto la gente para que yo pueda viajar. Gasté 3000 y algo de pesos y el resto lo devolví. No hallaba que hacer con la plata que me dieron y que no era mía. Entonces fui a la radio y le dije a Sebastián que se la devolviera a la gente. Algunos vecinos habían puesto $ 50, $ 100 ó $ 500 pesos y era justo que si yo no lo había utilizado que se la devolvieran. De lo que había gastado tenía las boletas. Quizá ellos o algún otro vecino la podían necesitar. Uno tiene que ser agradecido en la vida", afirmó.