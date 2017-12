Se movilizaron para protestar contra concejal acusado "de maltratar mujeres"

Eran madres que reclamaban justicia por muertes de sus hijos en el hospital de ese distrito por supuesta mala praxis.



En ese sentido, la semana pasada en el Concejo Deliberante de Luján asumieron los concejales recientemente electos, pero no hubo acuerdo para nombrar a las autoridades del cuerpo deliberativo, ya que la oposición se retiró del reciento disconformes con la propuesta del oficialismo para nombrar a Pérez, quien fue propuesto por el intendente Oscar Luciani.



La nueva sesión se iba a llevar a cabo este martes, pero por presión de las diferentes agrupaciones fue pasada para el próximo lunes.



Mediante un comunicado de las diferentes agrupaciones, se indicó que "las mujeres reclaman racionalidad y respeto de parte de las autoridades políticas de la ciudad de Luján, dado que un golpeador de mujeres no puede representar a nadie".



"No hay muestras de arrepentimiento ni pedidos de disculpas de parte de Carlos Pedro Pérez, porque inclusive cuando pide la palabra en las sesiones del Deliberante sigue agrediendo e insultando a las mujeres", agregaron en el texto.



El colectivo femenino entregó durante la movilización un petitorio en la Presidencia del Concejo Deliberante para "exigir la suspensión en su cargo, una evaluación psicológica y psiquiátrica para con el edil Pérez".



El pedido "se entregará por mesa de entrada de la Municipalidad una copia dirigida al intendente municipal Luciani, con copia además a cada bloque del Concejo Deliberante.



La causa penal contra el concejal se tramita en los juzgados de Investigaciones Complejas de la ciudad de Mercedes, a cargo del fiscal Juan Ignacio Bidone.



Además, el viernes pasado ingresó en el INADI la denuncia de la concejal Erica Pereyra, por los malos tratos dispensados por parte del concejal Pérez, quien "a viva voz la trató de ignorante e incapaz de desenvolverse por sí misma en su vida personal y política".



