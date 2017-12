UTA no adhiere al paro de CGT: Los colectivos circulan normalmente

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que representa a los choferes de colectivos, se diferenció de la conducción de la CGT y anunció que "no adhiere" al paro y que presentarán servicio durante todo el martes.



"La UTA no adhiere al paro general decidido por la CGT para el 19 de diciembre desde las 0:00. Los servicios de transporte que brindan nuestros compañeros se prestarán en consecuencia normalmente, cumpliendo con los horarios preestablecidos", anunció en un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Fernández. Aclaró además que se tomó esta medida de no parar pese a que "en principio no se está a favor del cambio de fórmula" que establece la reforma previsional. Qué pasa en Entre Ríos Este lunes por la tarde se reunió UTA Entre Ríos, a los fines de establecer cómo se plegarían a la medida de fuerza convocada por los sindicatos a nivel nacional.



Al respecto, José Rodríguez, secretario adjunto, confirmó a Elonce TV que en Entre Ríos no habrá paro y que el servicio de colectivos se brindará con normalidad tanto en la ciudad como en el resto de la provincia.



"La Unión de Tranviarios Automotor no adhiere al paro general decidido por la Confederación General del Trabajo para el 19 de diciembre del corriente, desde la cero hora del mismo. Los servicios de transporte que brindan nuestros compañeros se prestarán, en consecuencia, normalmente en el día de mañana, cumpliendo con los horarios preestablecidos", indicaron. Elonce.com