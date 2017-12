Desde hace 23 años, festejan el fin de año con sus vecinos en un edificio

Tiempo atrás era bastante común que los vecinos de un barrio se reunieran para festejar entre todos Navidad o Año Nuevo, con largos mesones armados en la calle. Sin embargo, la inseguridad y el individualismo imperante hicieron que se abandonara esta costumbre. Con excepciones: en el edificio Emperador XIX, ubicado en calle Buenos Aires 136 de Mendoza, hace 23 años que propietarios e inquilinos participan de un brindis navideño.A las 21, el jueves pasado, la puerta del edificio se encontraba abierta. En el hall de ingreso había armada una mesa con gaseosas, cerveza y sidra, y platos con los típicos turrón, pan dulce y garrapiñadas. Un pinito ocupaba una parte importante del acceso, con tarjetas de saludos entre sus ramas, y las guirnaldas y las luces adornaban no sólo el árbol sino también las paredes.Arminda Rosario Herrera fue una de las primeras en bajar, en su caso desde el primer piso, para participar del festejo. La mujer explicó que hasta hace un año vivía en Godoy Cruz, pero se tuvo que mudar al centro porque camina muy despacio y evita andar en colectivo. También destacó que todos los vecinos del edificio saludan al cruzarse en los pasillos o el ascensor.Eva, en cambio, lleva ya una década viviendo en la torre y suele sumarse al brindis "aunque sea un ratito". Para ella, que nació en Buenos Aires y se trasladó a Mendoza cuando nació aquí su nieta, esta celebración es un gesto de apertura, que se destaca en una provincia en la que la mayor parte de las personas son más cerradas."Es divino, me encanta. Le pone onda y une a la gente", opinó con entusiasmo Federica Arizu sobre la propuesta. La chica había invitado a dos amigas, Florencia Vassallo y Valentina Franchetti, quienes no dudaron en sumarse. Es que Florencia fue quien reservó y alquiló el departamento mientras ella estaba de viaje, segura de que a la futura ocupante le iba a gustar; como de hecho fue. "No he visto un festejo así en ningún otro edificio", destacó por su parte Valentina.Mientras la bandeja con sanguchitos de miga y mini pizzetas circulaba entre los asistentes, Claudia Cornejo indicó que, pese a que ha cumplido dos años en el edificio, conoce a pocos vecinos, por lo que consideró que era la oportunidad ideal para encontrarse con ellos.Quien se encarga de que cada año el ritual se repita es Vicente Carriero, el administrador desde 1993. En los primeros días de diciembre, arma el pinito, pone las decoraciones navideñas y los carteles de invitación al brindis en el hall de ingreso. Pero como también invita a los propietarios que alquilan su departamento, llama por teléfono o visita a quienes no viven allí.El hombre recordó que al administrador anterior no le gustaban este tipo de encuentros, pero Carriero se encargó de convertirlo en un clásico apenas asumió la tarea."Su presencia me da satisfacción y fuerzas para ser cada día mejor; vencer los obstáculos, las malas ondas y amarnos un poco más", escribió en la invitación.Vicente va saludando con un abrazo a cada nueva persona que se suma a la celebración y les pide que pasen un rato a los olvidadizos que llegan al edificio y se encuentran con el festejo. Sabe el nombre de cada uno de los ocupantes de los 67 departamentos y cómo están integradas sus familias.De ahí que Rosita y Alfonso Giménez fueran a visitar un rato, aunque no viven en el edificio porque son propietarios pero alquilan. Él indicó que pasaron a saludar a Carriero y acompañarlo en el trabajo."La verdad que es un placer venir. El lugar siempre está en buenas condiciones", comentó Juan Pablo Bartucciotto, quien también es propietario pero no vive en el edificio. El hombre contó que aprovechó para cortarse el pelo en la peluquería que se encuentra en planta baja y para saludar al administrador. "Debe ser el único edificio de Mendoza en el que se hace esto", aventuró. Fuente: (Los Andes).-