Más de 10.000 chicos en la provincia empiezan actividades de verano

Los centros de Educación Física



Inscripciones



Las acciones gratuitas y abiertas para todos los chicos comprenden enseñanza de natación, vida en la naturaleza, talleres de teatro, pintura, música, entre otros."En los Centros de Educación Física los chicos aprenden no sólo durante el ciclo lectivo, sino también en vacaciones. Donde realizan actividades recreativas y aprenden sobre la importancia del compañerismo, la amistad, el compartir y el trabajo el equipo, valores fundamentales para desarrollarse como personas", destacó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó.La propuesta está coordinada por la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación y se lleva a cabo en los diferentes Centros de Educación Física (CEF) de la provincia en articulación con otras entidades, y tiene por objetivo acercarle a los sectores socialmente más vulnerables la posibilidad de que los chicos y no tan chicos se integren a través del deporte y el arte, promoviendo el desarrollo de experiencias transformadoras, complementarias e innovadoras.Las actividades son gratuitas y abiertas para todos los chicos de edad escolar, mayoritariamente de nivel primario, por lo que las actividades son pensadas y planificadas para la edad de los asistentes. También, teniendo en cuenta a los adolescentes y adultos mayores en la mayoría de los CFE se ofrecen turnos especialmente planificados para cada grupo etario.Todos los talleres están a cargo de profesores con perfiles acorde a los espacios en los que se van a desempeñar. Entre ellos profesores de Educación Física, Maestras de Nivel Inicial, Maestra de Educación Especial, de Música, Plástica y Teatro.Los horarios establecidos para los talleres de alumnos de Nivel Primario son de 9 de la mañana a 12. Mientras que los horarios para los adolescentes y adultos mayores se son por la tarde-noche.Para inscribirse los interesados deben presentarse en el establecimiento educativo al que deseen asistir.Conforme a los datos revelados por la Dirección de Educación Física se atienden normalmente alrededor de 10.000 entre niños, jóvenes y adultos de toda la provincia por temporada de verano.La provincia invierte para el desarrollo de estas acciones de verano un total de 4.800 horas cátedras, que son distribuidas en todos los CFE que adhieren a las actividades de verano.Los Centros de Educación Física (CFE) son establecimientos que brindan servicios educativos no formales a la comunidad, destinando sus esfuerzos a la atención de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ofreciendo sistematicidad, continuidad pedagógica, contención y aprendizaje constante, procurando brindar una variedad de actividades que colaboren al desarrollo motriz, incorporando progresivamente situaciones a resolver que puedan desarrollarse a través de la gimnasia, el juego, el deporte y la vida en la naturaleza.En tanto que el rol de los Centros, es dar respuesta a las crecientes demandas del contexto social donde se encuentra inmerso, destacando la importancia de la interacción con otras instituciones de la comunidad, propiciando el desarrollo integral de las personas.Actualmente la provincia cuenta con 29 Centros de Educación Física y un Parque Escolar, de los cuales siete son Centros de Educación Física provinciales y 22 adscritos por convenio con los Municipios.Los interesados deben dirigirse a los Centros de Educación Física que adheridos a las acciones de verano 2017-2018.