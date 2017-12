Padre del submarinista entrerriano pidió que sigan buscando a la tripulación

Por esas cosas que tiene el destino,, héroe concordiense que integraba la tripulación del Crucero ARA Gral. Belgrano, hundido por los ingleses durante la Guerra de las Malvinas en 1982.en el ARA San Juan, abrió las puertas de su casa en el barrio Jesús Nazareno, sobre calle Guarumba, y reclamó que se los siga buscando."Tengo 81 años y vivimos acá desde que nací.", dijo.El televisor está encendido en un canal de noticias y también de fondo se escucha una radio capitalina. ". Estamos así hace treinta días, todavía tengo esperanzas...", expresó y contó: "Ayer fuimos a una misa y pedimos que los sigan buscando, porque tengo mi idea que abandonaron la búsqueda, y no sabemos qué es lo que pasó".Juan Carlos compartió los días de vigilia a la espera de noticias en la base naval de Mar del Plata, junto a su nuera. En la charla se cruza la comunicación del vocero de la armada el capitán Balbi y los comunicados. "El día que dijo que hubo una implosión o explosión, la gente no lo podía creer, lloraban, se desmayaban, venían las ambulancias. Mi nuera estaba fuera de foco, miraba las paredes y el techo, no hablaba nada, estaba ida.", relató.Las primeras noticias de la pérdida de contacto con el ARA San Juan las recibió el mismo día casi por casualidad mientras escuchaba un programa de radio. "Desde hace muchos años escucho una audición de fútbol a la madrugada en radio Mitre. Dieron una información ese primer día a la 01.30 de la madrugada que. Pensaba si la despertaba a mi esposa para decirle lo que había escuchado, después me animé a contarle. Le dije, ella se levantó y lo primero que hizo fue a llamar a mi nuera."."Lo único que supimos es que aparentemente habían pedido ayuda o que hicieron una llamada a la base de Puerto Belgrano pero nunca les contestaron y a la media hora no se supo más nada de ellos", relata angustiado.Sobre el manejo comunicacional de la Armada y de cómo el gobierno está llevando el caso, prefiere ser cauto.. "La corrupción mata, todo lo que le hicieron al submarino, esas reparaciones,, eso fue hace algunos años, las baterías que tenía no fueron cambiadas y solamente le cambiaron las placas. Ellos están en problemas, la ministra anterior compró cuatro helicópteros y solo hay dos, donde están los otros, así fue todo".El papá de Fernando reclamó que se investigue el motivo por el cual un tripulante del ARA San Juan abandonó el submarino en el puerto de Ushuaia. "para saber por qué motivo ese hombre se bajó; dicen que era para ver a la madre o para hacer trámites, pero ese hombre algo sabía; su palabra es clave en todo esto", asegura.Sobre las hipótesis que circulan en torno a la desaparición del submarino, dice que hay muchas mentiras. "Los familiares estamos buscando la verdad", expresó. "Dijeron que había un helicóptero chileno arriba de ellos enviándole información a un submarino de los ingleses, pero todas son mentiras, solo se va a saber si los encuentran, abajo en la plataforma submarina es como la cordillera de Los Andes hay una profundidad increíble, no sé cómo están haciendo las cosas si hay mentiras o si están tapando algo,".