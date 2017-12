Al "secreto" de la longevidad, lo tiene Ronnie, con sus 100 años: su historia

Ronnie Scott vive solo,Aunque su actividad y su entusiasmo sean propios de un adolescente,"Toda mi vida hice deportes. Entrené a varones y chicas en hockey, cricket, bochas y rugby. Soy uno de los socios más antiguos del Club Atlético de San Isidro (CASI); llevo ahí 80 años. La he pasado muy bien, y posiblemente por esa razón estoy acá, probando los 100 años", afirma.. "He estado en la Comisión Directiva del CASI y actualmente integro la subcomisión de bochas. Estos días los aprovecho para ver aeso es muy importante", enumera."Siempre me gustó la historia y lo que hizo Hitler en Polonia no me dejó otra opción. En el año '42 mi madre fue internada en un geriátrico. Ahí fui a la Embajada Británica a ofrecerme. A principios del '43 llegó un barco y partí para la guerra", recuerda Ronnie, como le dicen en el barrio.En el Reino Unido quisieron enviarlo a un regimiento como infante, pero se negó y se enroló en la aviación naval. "Me mandaron a un curso en Canadá donde me dieron mis alas. Después, de vuelta en Inglaterra, volé todos los aviones que tenía la Marina. Al final de la guerra tuve un percance, una 'plantada de motores' sobre la costa sudoeste. Pero sobreviví, y esa experiencia me ayudó para entrar en Aeroposta Argentina (predecesora de Aerolíneas Argentinas) cuando volví", cuenta.En septiembre fue homenajeado por la embajada británica, por haber combatido en la Segunda Guerra Mundial.Su relato es tan tranquilo que hace que la peor guerra de la historia suene como un cuento infantil. "Fue muy dura", aclara, no obstante. "He sido bombardeado, los alemanes se habían preparado bien. Los británicos no llegábamos a mil aviones. Pero Churchill dio su famoso discurso en el cual dijo 'no nos rendiremos, pelearemos donde sea: en la costa, en las calles, en las casas'. Esas palabras tuvieron mucho impacto en el pueblo y en mí también", señala.En 1948 Scott volvió a Argentina, donde fue piloto de Aeroposta hasta que dos años después la empresa se unió con Zonda, Alfa y Fama, formando Aerolíneas Argentinas."Con el Douglas DC-4 volaba a Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. Después en el Comet IV iba a Estados Unidos y Europa. En 1978, como ya había pasado los 60 años, me informaron que terminaba mi servicio. Pero la peleé un poco y logré quedarme seis meses más", se ríe.. "Estoy convencido de que no hay mejor país que este. En mis 30 años de vuelo lo que vi es que tenemos gente buenísima. Pero falta mucha educación. Y el deporte es fundamental. Las legiones de Julio César decían 'mente sana en cuerpo sano'. El Gobierno debe incentivar el deporte porque es lo mejor que tiene un país", sentencia.El 20 de octubre, Ronald Scott llegó al siglo de vida. Y lo festejó a lo grande. "Hicimos un cumple en mi iglesia, que es la Metodista Unida de Buenos Aires. La sede está en Acassuso. Tuvimos unos 300 invitados, la pasamos muy bien. Junté gente de todos los deportes y de la misma Iglesia. Estaban todos chochos porque había amigos que no se habían visto en 20 ó 30 años", cuenta."El lugar tiene un jardín muy lindo y grande, y una parrilla que lleva mi nombre porque durante 20 años fui el parrillero de las ferias de Navidad. Hubo un trío de cantantes de tango y música criolla y también tocó un elenco de la Guardia Escocesa. Yo pasé cuatro años en la Marina, y puedo asegurar que a los marineros nos encanta bailar lo que venga", se ríe.Con sus ojos centenarios y una lucidez envidiable, Ronald analiza el paso del tiempo, frente al club de su vida., afirma.Fuente: Clarín.