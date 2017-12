"Prohibir el uso del glifosato es un acto de demagogia", dice Federación Agraria

Sociedad Proponen prohibir el uso de agrotóxicos en toda la provincia

La idea de prohibir el uso, aplicación, almacenamiento, distribución y comercialización del producto llamado glifosato, y toda aquella composición que lo contenga, fue rechazada por la Federación Agraria Argentina Entre Ríos, ya que es considerada como una iniciativa que responde más a una estrategia demagógica que a argumentos científicos."Quienes participamos en la audiencia pública de mayo, en Villaguay, exponiendo frente a diputados sobre el proyecto de Ley de fitosanitarios, vimos que hay un ataque al sistema de producción actual escondido bajo la alfombra de los riesgos de enfermedades producidas probablemente por el glifosato", aseguró Ricardo Garzia, dirigente, quien consideró avanzar sobre la prohibición del glifosato "es funcional a los objetivo de los sectores del ambientalismo, algunos más extremos que otros".En ese marco, el productor recordó que "Rodolfo Terragno decía en una nota hace días que es más fácil movilizar a la gente contra el cáncer que contra Monsanto y Bayer", y apuntó: "Cotidianamente los argentinos convivimos y consumimos una cantidad de productos y de fármacos que tienen probabilidad de producir desequilibrios, el punto es que las cantidades, las preparaciones, las temperaturas, los hábitos de consumo, etc. convierten esas sustancias en inocuas o en peligrosas".En ese marco, destacó que "no habría que prohibir o demonizar las sustancias, sino la mala praxis en su uso", y comentó que está seguro "que si un operador de pulverizaciones o un productor no respeta las normas de uso de cualquier producto estará poniendo en riesgo la salud".Además, Garzia recordó en el Congreso 105 de FAA se concluyó (entre otras cosas) "que es el uso adecuado el norte en este tema; hay propuestas presentadas desde la entidad a legisladores entrerrianos para mejorar los sistemas de producción sobre la base del cuidado de los recursos naturales, como el suelo y el agua, incrementando las rotaciones y provocando, entre muchos otros beneficios, el de la reducción drástica en la cantidad fitosanitarios"."En vez de convocar a una discusión multisectorial, académica, con profesionales y organismos de la ciencia y la tecnología, en todos los ámbitos sociales, tratando el tema con altura, fomentando la información y la capacitación, hay actores que intentan posicionarse en la sociedad, como ya dije, desde la demagogia", precisó. (AIM)