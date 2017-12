Un ejemplo de lucha y superación: a los 82 años se recibió de abogado

Foto 1/2 Foto 2/2

Después de cinco años de estudio intenso, un hombre de 82 años se recibió de abogado en la Facultad de Derecho en el Universidad Nacional de Córdoba.



"Eduardo quiere transmitir que no hay trabas, que se puede cumplir con todo lo que uno se proponga", comentó su hija al diario La Voz del Interior.



Y es que para Eduardo Etchepare, no hay obstáculos grandes: hizo la carrera casi año a año con una discapacidad visual, dos audífonos, una operación de cadera y un marcapasos.



Es oriundo de Buenos Aires y hace más de diez años vive en Mendiolaza, localidad de las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba.



Eduardo es martillero público y a los 77 años empezó a cursar abogacía.



Emocionado contó que su familia "hizo un escándalo" cuando se recibió y que le "tiraron huevos y harina" luego de sacarse un 8 en su examen final.



Confesó que esta historia no termina aquí ya que su objetivo es "el doctorado".



Fue docente y director de escuelas públicas. Cursó tres años de al carrera de Medicina pero abandonó para trabajar y apoyar la educación de sus hijos estudiaran.



Algunos de sus ex compañeros de carrera subieron postales a Facebook para relatar lo orgullosos que estaban de él y cómo se había transformado en un ejemplo de superación, vocación, y voluntad.