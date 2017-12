Pirotecnia sin ruido: Coloridas y divertidas alternativas para las Fiestas

Precios

El municipio de Paraná sancionó la ordenanza que prohíbe la tenencia, utilización, fabricación y comercialización de elemento de pirotecnia y cohetería que no sean de venta libre y produzcan sonorización en la capital entrerriana.En ese marco, desde Fuegos Artificiales Paraná, su responsable, Cristian, ratificó aque, es por eso que según remarcó: "Desde nuestro lugar vamos a apoyar a la sociedad para que se empiece a acostumbrar a esto".Tal es así que desde el local ubicado en la intersección de calles Bavio y Libertad, comentaron que para adaptarse a la normativa, ofrecen productos nuevos que antes no se conseguían."Trabajamos en. Le buscamos la vuelta para ofrecer muchas luces, maquinas que tiran papeles, y para que no bajen las ventas", indicó.", remarcó el comerciante."Para contrarrestar lo que no se puede vender,, para que las fiestas tengan su color y no se pierda nada", animó el responsable de Fuegos Artificiales Paraná."Lo tradicional para infantiles que ya tenía un bajo poder auditivo, con respecto a diciembre del año pasado, aumentó entre un 25 y 30%", indicó Cristian."Los petardos ya no se pueden vender, así que ofrecemos tortas de serpentinas para que los chicos sigan divirtiéndose, y a menor precio", agregó.En ese marco, se indicó que el comercio abre sus puertas de 8 a 13 y de 16.30 20.30hs. Mientras que los días 23, 25, 30 y 31 atenderán de 8 a 22 en horario corrido.En la oportunidad, comentó que hace dos semanas, los comerciantes del rubro mantuvieron una reunión con responsables legales de la intendencia y las áreas municipales de Inspecciones y Medio Ambiente."Para trabajar en la erradicación de la parte clandestina de este rubro porque creemos que será eso lo que introduzca el estruendo en las calles de Paraná y maliciosamente, a la larga nos perjudicará a los que estamos habilitados y en regla", apuntó Cristian., señaló. Elonce.com