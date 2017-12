Se intoxicaron 61 personas en una fiesta de egresados

Una bacteria fue la que causó la intoxicación de 61 invitados a una fiesta de egresados en un colegio de la ciudad de Rosario, según se pudo confirmar a partir de análisis realizados por la Secretaría de Salud de la comuna local.



El microorganismo encontrado en uno de los comensales de la fiesta de egresados del colegio Nuestra Señora de la Asunción se denomina "estafilococo aureus", produce cuadros clínicos de cólicos, dolores abdominales agudos y diarrea, y puede ser mortal.



Si bien se había hablado de 200 invitados afectados de un total de 300 de los que asistieron al salón de fiesta Dreamers el pasado 2 de diciembre, las autoridades municipales establecieron que la cifra de intoxicados ascendió a 61.



La directora del Instituto Municipal del Alimento (IMA), Susana Dueñas, lanzó duros cuestionamientos a la empresa de catering Dreamers que sirvió el menú en el salón Estación Norte.



"Es evidente que quien ha manipulado los alimentos lo hizo en condiciones no adecuadas. Es una falta grave que amerita una sanción ejemplificadora", sostuvo la funcionaria en declaraciones al diario La Capital.



Según indicaron fuentes comunales al mismo medio, del total de 61 intoxicados, cuatro sufrieron internaciones y cuadros graves durante varios días.



La estafilococo aureus "es una bacteria que está a flor de piel, en las mucosas, en el cabello, en algunas heridas", por lo que "es evidente que quien ha manipulado los alimentos lo hizo en condiciones no adecuadas", sostuvo Dueñas.



En ese sentido, concluyó que existió "una mala práctica en un evento de esta magnitud, con más de 300 comensales, sumado a que no hubo un manejo adecuado de las temperaturas".



Dueñas advirtió que la bacteria detectada es "termorresistente", por lo que una vez establecida no es destruida por las altas temperaturas.



Responsables del municipio destacaron que la detección del agente patógeno fue posibilitada, en gran parte, por la buena predisposición de los afectados, todos ellos mayores de edad, para realizarse los análisis pertinentes.



Los análisis sanitarios fueron remitidos a la Justicia de faltas local para que determine la responsabilidad de la empresa de catering. Las sanciones podrían ir desde una multa económica hasta la inhabilitación.