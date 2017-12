Conmovió al país con su historia y logró conseguir su pierna ortopédica

María Emilia, la sanjuanina que conmovió a las redes sociales con su historia, finalmente cumplió el sueño de conseguir una pierna ortopédica para mejorar su calidad de vida y la de su hija de cinco años.La joven de 26 años, trabajadora y madre soltera, tuvo un cáncer de fémur a los 11 y luego de atravesar operaciones y quimioterapias los médicos tuvieron que amputarle la pierna. Desde entonces se manejó con muletas."A los 11 años me enfermé me dolía la pierna como si me hubiese golpeado, era un tumor en el fémur y me tuve que tratar en el Garraham con operaciones y quimio. Se complicó y me apuntaron una pierna. Fue una lucha con las obras sociales y decidí caminar con muletas porque no conseguía una buena prótesis", contó la joven a Cadena 3."Yo me quedé embarazada cuando tenía 20 años y estudiaba gastronomía. Empecé a hacer budines y salía a vender a la terminal. Estuve viviendo de los budines mucho tiempo hasta que en 2015 encontré trabajo, pero siempre me fue muy bien con la venta, hago hasta 50 budines por día", relató.Hoy, María Emilia, quien en todo momento enfrentó la vida con coraje, celebra la llegada de su prótesis "X3" que pudo conseguir gracias al aporte y solidaridad de la gente."Abrí una página en Facebook en septiembre y conté mi historia. Abrí el corazón y conté todo de cómo viví la enfermedad y por qué quería esa pierna y de mis expectativas por la prótesis", dijo."Cuando hice la página, el primer día la vieron 10 millones de personas y tenía 40 mil comentarios. La idea era que me acompañaran en la lucha, que se acabara la burocracia y que la obra social, a la que aporto todos los meses, me cubriera la prótesis y no hubo forma. Pero, la misma gente me decía 'abrí la cuenta y entre todos poniendo un poco te la compras y dejas de esperar' y finalmente tuve que hacer eso", detalló."Me dieron la negativa en la obra social, pedí una reconsideración con un abogado y me dieron la negativa de vuelta", agregó.Finalmente, contó con la colaboración de gente anónima que aportó para que obtuviera su pierna ortopédica alemana de 1,5 millones de pesos."Fue de a poquito y de a mucho. Hubo gente que depositó mucho dinero y otros depositaron de a $5, de a $10 y de a $20. Hubo hasta un monto grande de $100.000, pero llegué en dos meses a juntar ese monto. Es increíble la cantidad de gente que me depositó", dijo aún conmovida por el apoyo que recibió.Agradecida con la gente que la ayudó, María Emilia destaca que su prótesis "es una de las piernas más seguras que hay para no caerse"."Es adaptada al tipo de amputación, a las actividades que quiero hacer. Se programa con computadora y yo tengo una aplicación con celular para lo que la necesito usar. Tiene un cargador, la cargo todas las noches. Es bastante tecnológica", explica.

"Sé que para todos es caro pero para mí no porque me iba a devolver mi vida. No es tanto para lo que es y para lo que significa para mí", reflexiona.María Emilia es una de las protagonistas del filme Por amor a la vida 3: ¿Quién dijo que todo está perdido?", de Fabián Pérez Battaglini que se estrena hoy a las 19, en el Cine Premier de Buenos Aires y que cuenta otras historias de superación del cáncer.Emilia estará presente en el estreno para agradecer y conocer a todos los que colaboraron para tener una vida mucho mejor.