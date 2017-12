Proponen colocar "un tarrito de agua" para los perros de la calle

Desde hace varios años, distintas protectoras de animales y organizaciones invitan a los vecinos a colaborar con los perros, gatos, gorriones y todos los animalitos que necesiten refrescarse en verano o cuando se registran altas temperaturas.



Anunciado por las redes sociales, las protectoras explican que la campaña tiene como fin paliar el calor y ayudar principalmente a los perros y gatos callejeros, que en ésta época sufren y no tienen de dónde obtener agua para refrescarse.



El mensaje expresa "campaña de verano? llegan días de altas temperaturas y ellos no saben pedir... pongamos un tarrito con agua fresca en el frente de nuestra casa o negocio. ¡Seamos solidarios! ".



Según se indica, se debe poner un recipiente en la puerta de la casa, cerca de un árbol y dejar en él agua fresca. Si no puede estar en la puerta de su casa, debe ser acercado a una plaza cercana, puesto de trabajo o comercio. Un lugar de visita diaria para poder controlarlo, agregarle agua y controlar su limpieza. No se debe olvidar cambiarla cada día para prevenir la proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades. (Diario Río Uruguay)