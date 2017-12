Sancionarán al colegio que impidió graduarse a un alumno por su corte de pelo

Sociedad Por su corte de pelo le impidieron participar del acto de graduación

"Pido disculpas a la familia por esta situación indeseada. Esto me hace acordar a mi secundaria cuando te controlaban si el pelo te tocaba o no el cuello de la camisa. Tengo 53 años. La situación es ridícula".Así se refirió Fernando Acosta, jefe de Supervisores de Educación Privada del Ministerio de Educación de Santa Fe, a la decisión de que tomaron las autoridades del Instituto General San Martín de impedir graduarse a chico por el corte de pelo que lucía. Y en ese sentido, el funcionario anticipó que la entidad educativa será sancionada con un apercibimiento."Sabemos que el acto de colación no se puede dar marcha atrás. Sin dudas tenemos que aplicar un apercibimiento importante a la escuela porque el chico pasó una muy mala situación ese día sábado. Dentro de los apercibimientos, hacemos una visita a la escuela y confeccionamos un acta donde constan las normas que deben cambiar. El apercibimiento es un llamado de atención que queda en la foja de la escuela, lo que no es cómodo para una institución", agregó Acosta."Este apercibimiento a la escuela es el puntapié inicial. Lo que hay que trabajar dentro de la escuela son las normas o acuerdos de convivencia. Ese caso demuestra que no hay un diálogo horizontal y necesario para llevar adelante a la institución. No se puede dejar a nadie afuera de la escuela", agregó Acosta. (La Capital)