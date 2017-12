Submarino: Inquietante mensaje sobre un helicóptero británico y un buque chileno

Jésica Medina, hermana de uno de los tripulantes del ARA San Juan, mostró inquietantes mensajes de Whatsapp de Roberto Daniel Medina, uno de los 44 que siguen sin aparecer."El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá", dice uno de los chats de Medina, un salteño que lleva 20 años en la Armada y tiene dos hijos de 13 y 17 años."La Armada prácticamente nos ha torturado con toda la situación que nos han hecho a vivir", agrega."Fue ese mensaje raro en el que nos decía que los estaba buscando un helicóptero británico y un buque chileno, pero lamentablemente no seguimos con esa conversación, quedó ahí. Ese fue el último mensaje", dijo la mujer, que vive en Salta."Yo no sé si se habrán acercado mucho a Malvinas, no sé cómo será el tema político. Eso es lo que nos dijo y es lo que nos queda a nosotros", aseguró Jésica a La Gaceta de Salta.Jesica dice que decidió mostrar los mensajes para que la federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, lo incorpore a la causa."Yo creo que no somos la única familia que tiene algo así, me parece que son muchísimas. La jueza Yáñez tendrá que investigar", resaltó.