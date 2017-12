Vírgala sobre los barras: "Son estructuras con líderes que ordenan y disponen"

Policiales Seguirán presos todos los detenidos por agresión a niños en cancha de Patronato

Tras rechazar el pedido de excarcelación de siete de los detenidos por la feroz agresión de barras brava de Patronato a niños durante el partido que el equipo paranaense disputó frente a Unión, elapuntó a las "organizaciones estructuradas" que lideran barras bravas del club de fútbol., y que", remarcó el magistrado anteVírgala subrayó que decidió no hacerse el desentendido, al argumentar que se trata de "un grupo de personas que se junta detrás de una bandera de un club de fútbol"., señaló al pretender contextualizar la problemática."No descubro nada si digo que dirigentes, no de este club en particular, les dan entradas liberadas a los barras, es más, no pueden ni ser dirigentes si no cuentan con el aval de los barras", comentó en relación a los manejos que encabezan los barras en el fútbol argentino.Para Vírgala, tienen que dar una respuesta a la problemática, "la Justicia, la Policía, el Gobierno"."Es un problema que excede a los jueces, es un problema político, social y eventualmente, jurídico también", cerró.Claudio (muñeco) Villagra considerado el actual jefe de la barra brava; Gustavo Ríos, Sandro Godoy, Carlos Bravo, Enzo Martínez, Facundo Altamirano, Maximiliano Altamirano, Exequiel Luna, Jorge Luna, Cristian Ruhl, Héctor Burgos, Diego Martínez y Cristian Follonier, continuarán detenidos por 21 días por las lesiones, coacciones, robos calificados por la violación a la ley del Deporte en la cual fueron víctimas integrantes de la delegación de Strobel el sábado 25 de noviembre.