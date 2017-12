Alumnos se fueron de viaje de egresados a las Islas Malvinas

Un grupo de estudiantes de 17 y 18 años decidió visitar las Islas Malvinas durante su viaje de egresados, descartando los tradicionales destinos como Bariloche, Carlos Paz o Brasil.Son alumnos del último año del Colegio Don Bosco de Ensenada, de Buenos Aires, quienes se vieron atravesados por la historia y en lugar de pensar en fiestas y excursiones turísticas eligieron conocer más sobre la guerra y rendir homenaje a los caídos en Malvinas.Una de las docentes que los acompañó, Karina Seibane, contó cómo surgió este proyecto."Nosotros compartimos espacio con el CEMA (Casa del Ex-Soldado Combatiente de Malvinas) de La Plata. Ellos tienen un proyecto que se llama 'Vamos a la escuela'. Allí se comparten testimonios de vida. Eso en todos provocó una empatía muy grande", dijo.Y agregó: "Quisimos conocer a familiares de caídos y vino a dar testimonio Alejandra González (hermana de uno de ellos) y en esos espacios de compartir la vida, los dolores, ellos también fueron haciendo opciones. Allí surgió esto de viajar para rendir homenaje a los caídos"."En esta charla con ex combatientes empezamos a soñar hace un año con algo que terminó en este viaje", recordó orgullosa.Karina destacó la actitud de sus alumnos que "no solamente se conmovieron, si no que hicieron opciones, dieron un paso más, no se quedaron solamente con el sentimiento de empatía de conocer las historias sino que quisieron ser protagonistas ellos como jóvenes"."El viaje es algo más dentro de un proceso que venimos haciendo. Esto los llevó a un lugar donde se encontraron con el sentimiento y volvieron a reconstruir la historia desde ese lugar", contó la docente al sitio Cadena 3.Al viaje fueron 17 alumnos; la directora Ana Yeco, la docente y coordinadora Karina Seibane; tres ex combatientes Antonio Reda, Eduardo González y Claudio Guzmán; y Alejandra González, la hermana de Néstor González, un soldado caído en Malvinas.La aventura comenzó el 13 de octubre en Aeroparque y terminó el 22 de ese mes, el día que regresaron. El proyecto se llamó "Vamos desandando la historia, siendo artesanos de memoria".