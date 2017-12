Algunos trucos para limpiar y cuidar el agua de las piletas de lona

Llegó el verano y los días de extremo calor se están haciendo sentir. Y la mejor aliada durante esta estación es la piscina y esos gloriosos chapuzones de agua que "devuelven el alma al cuerpo".Sin embargo, existe una situación después de tanto placer de la que nadie quiere hacerse cargo: la renovación del agua y limpieza de nuestra querida pileta hogareña.

Pequeños mantenimientos diarios son la clave para que el agua dure mucho más

sencillos "trucos"

Otros tips

Para hacer más amena esta tarea, existen una serie de consejos para prolongar la vida útil del agua y facilitar la labor de mantenimiento y limpieza del lugar preferido de toda la familia. Además, estaremos ahorrando miles de litros de agua durante toda la temporada veraniega.Cómo lograr que el agua de la pileta de lona esté limpia por más tiempo con unosAunque parezca la opción más obvia, muchas personas no utilizan este accesorio porque alegan que eleva mucho la temperatura del agua. Sin embargo, un buen cobertor plástico protege contra el ingreso de polvo, hojas e insectos durante todo el día.El truco es dejar puesto el cubre pileta durante toda la noche para evitar comenzar el día con el agua sucia y contaminada con elementos externos.Se recomienda el uso de productos químicos para mantener el agua limpia por más tiempo. Existen muchas opciones:- Usar una boya flotante con pastillas de cloro, que se recomienda para las piscinas de mayor tamaño y caudal de agua.- Si querés ahorrar, la lavandina es otra opción. Se recomienda usar (con mucha precaución) tres gotas por cada litro de agua.- Otra opción está en los productos libres de cloro que son igualmente efectivos y proveen una completa desinfección contra virus, bacterias, gérmenes, hongos y algas. Además, al no contener cloro (lo reemplaza) no afecta a la lona y no irrita los ojos ni la piel.- Finalmente, están los clarificantes y precipitantes que son productos que crean partículas de condensación que reúnen microorganismos y suciedades como un imán, creando partículas de mayor tamaño que precipitan al fondo de la piscina, facilitando su eliminación con el barrefondos. Permiten que el agua quede cristalina y facilitan el filtrado.La alternativa de los filtros es mucho más "saludable" y consiste en acoplarle a nuestra pileta una serie de filtros. Estos se comercializan en casas especializadas, algunas casas de artículos para el hogar y en las cadenas de supermercados.Consiste en dos pequeños dispositivos que se colocan en un costado de la pileta y están conectados a una pequeña bomba que es la encargada de filtrar el agua sucia y devolverla al interior.Los barrefondos manuales son una opción barata pero exigen más tiempo, esfuerzo y consumo de agua ya que al usarlos la piscina pierde agua.Este dispositivo consiste en una escobilla conectada a una manguera con una pequeña bomba que aspira y filtra la suciedad del piso y las paredes.Después de su uso es necesario reequilibrar el pH del agua y el contenido de cloro.También hay opciones de barrefondos sin bomba de agua, que van colocados directamente a la manguera del jardín.- El suelo donde vas a armar la pileta debe estar libre de objetos corto punzantes. Tiene que estar nivelado. Usá siempre una base protectora o lona.- La higiene personal antes de entrar a la pileta es fundamental y necesaria para el mantenimiento del agua y la salud de todos.- Cuando termine el verano, lavá la lona con jabón (blanco, en pan), agua y un cepillo muy suave. Enjuagá bien y dejá al sol durante tres días. Secá bien los caños. No uses jamás harina ni fécula, salvo talco industrial.