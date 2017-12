Testeo confirmó que casi el 1% de la población tiene hepatitis C

La primera Campaña Nacional de Concientización y Detección de la Hepatitis C, que involucró a más de 44 hospitales de todo el país, reportó que el 0,72% de las personas testeadas tenía el virus, lo que representa una estadística similar a la prevalencia estimada de 1%, es decir que unas 400.000 personas tienen la enfermedad en Argentina.



La campaña, que fue una acción conjunta entre la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) y el Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto Carlos Malbrán, logró testear a 11 mil personas durante septiembre último, de las cuales 79 fueron positivas y ya fueron derivadas para su tratamiento en el hospital de referencia.



"Se trata de personas que se acercaron voluntariamente, tras una fuerte campaña previa de difusión con entrega de folletos. Es importante destacar que no tenían ningún síntoma y, sin embargo, de no haber sido detectado el virus la enfermedad hubiera avanzado", indicó a Télam Ezequiel Ridruejo, presidente de la AAEEH.